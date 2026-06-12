Спорт:

Програма на мачовете на Световното първенство днес - 12.06.2026

12 юни 2026, 0:31 часа 2579 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Програма на мачовете на Световното първенство днес - 12.06.2026

Стартът на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада бе даден официално в четвъртък. В първия двубой Мексико се изправи срещу състава на Южна Африка. В петък пък предстоят още две срещи, които ще предложат на феновете много емоции. Първата е между тимовете на Южна Корея и Чехия, а във втората един срещу друг се изправят отборите на Канада и Босна и Херцеговина.

Ден 2 от Монидал'26: Начален час и ТВ

Двубоят между Южна Корея и Чехия е от група „А“ на надпреварата. В нея са още отборите на Мексико и Южна Африка. Срещата между Канада и Босна пък ще даде началото на двубоите в група „В“ на турнира. Останалите два тима там са Катар и Швейцария, които ще премерят сили утре вечер.

Световно първенство по футбол

В колко часа започват мачовете от втория ден на Мондиал'26?

Първият мач от днешната програма на Световното първенство по футбол между Южна Корея и Чехия е за най-ранобудните фенове. Двубоят започва в 05:00 часа българско време. Срещата между Канада и Босна и Херцеговина пък е насрочен за 22:00 часа.

Кои телевизии ще предават двубоите от втория ден на Мондиала?

Мачовете от втория ден на Световното първенство ще бъдат излъчвани пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще предават срещите са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоите на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след техния край в спортната секция на Actualno.com.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Пълна ТВ програма на Световното първенство по футбол 2026

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Чехия отбор Световно първенство по футбол 2026 Южна Корея отбор Канада отбор Босна и Херцеговина отбор
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес