Кийт Келог: Преговорите за мир в Украйна са спрени, Путин няма капацитет да открие нов фронт на войната

Бившият специален представител на САЩ за Украйна Кийт Келог заяви, че преговорният процес между Киев, Вашингтон и Москва е на практика спрян. Той обаче смята, че тази ситуация не е непременно негативна. В коментар пред журналисти от „Suspilne“ , Келог обясни, че някои американски служители, ангажирани с Украйна, в момента са фокусирани върху събитията около Иран. По-конкретно това се отнася за Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които участват в свързани дипломатически усилия.

Още: NYT: Тръмп махнал Келог, защото сравнил Зеленски с Линкълн

Според Келог, жонглирането с работа по няколко сложни международни кризи едновременно е изключително предизвикателство. „В момента те работят по въпроса за Иран и аз вярвам, че процесът на преговори е на практика преустановен. И това не е лошо. Наистина е хубаво нещо“, отбеляза той.

Келог подчерта, че въпреки изместването на вниманието на Вашингтон, Украйна продължава самостоятелно да се съпротивлява на руската агресия и според него го прави доста ефективно. Говорейки за политиката на санкции, той заяви, че работата по ограничителни мерки срещу Русия продължава. Според него пакетът от санкции на САЩ все още не е завършен и натискът върху Москва остава. Келог също така похвали факта, че контактите между страните продължават, отбелязвайки, че дори ограниченият диалог остава важен елемент от дипломатическия процес.

Още: Бъркотията с доставките ни на оръжия за Украйна. Кой печели и кой губи? Говори Стояна Георгиева (ВИДЕО)

Той говори и за сигурността на балтийските държави и Източна Европа. Според бившия специален представител, Русия в момента не разполага с достатъчно ресурси, за да разшири военните операции извън настоящия театър на военните действия. „Не мисля, че хората трябва да се тревожат прекалено много за това. Всеки трябва да се отпусне малко“, каза Келог. Той смята, че Владимир Путин в момента няма капацитет да открива нови линии на конфликт, включително срещу балтийските държави или Полша.

Още: Бих отвлякъл Путин, Зеленски е корав лидер: западни послания, а войната в Украйна е по-дълга от Великата отечествена война (ОБЗОР - ВИДЕО)

В заключение Келог повтори, че президентът на САЩ Доналд Тръмп се застъпва за прекратяване на продължителната война и търсене на мирно решение. Той също така потвърди намерението си да посети Украйна в края на лятото на 2026 г.

Ситуацията около преговорите между Украйна и Русия

Bloomberg по-рано съобщи, че Путин е отхвърлил идеята европейските лидери да участват в преговори за прекратяване на войната в Украйна. Руският диктатор е настоявал за мирното споразумение, постигнато между него и Тръмп в Анкъридж, Аляска. Изданието отбелязва, че представители на Германия, Франция и Обединеното кралство са обсъдили евентуалното си участие в преговорите. Те също така са координирали участието си с украинската страна.

Още: Старческият свят на Тръмп: Хвалби до дупка. Реалността: Войни безкрай (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ден преди това Bloomberg съобщи, че италианският премиер Джорджа Мелони е призовала Европейския съюз да назначи представител, който да води мирни преговори с Русия. Мелони се включи в дебата за това как да се ангажира Владимир Путин.

Още: "НАТО се оказаха страхливци": Бившият преговарящ за Украйна запя в хора на Тръмп