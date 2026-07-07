За МОК войната в Украйна свърши: Връщат руснаците в играта

Международният олимпийски комитет (МОК) временно отмени дисквалификацията на Руския олимпийски комитет. От Комитета обявиха, че Изпълнителният му съвет е решил временно да отмени дисквалификацията на Руския олимпийски комитет, която е в сила от есента на 2023 г. Решението е взето поради включването на Олимпийските съвети на самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народни републики, както и на частично окупираните Херсонска и Запорожка области, в Руския олимпийски комитет, съобщи BBC.

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Обяснението

Според прессъобщението на МОК, Руският олимпийски комитет „вече не включва регионални спортни организации от територии под юрисдикцията на Националния олимпийски комитет (НОК) на Украйна“. Освен това Руският олимпийски комитет потвърди, че не провежда и няма да провежда никакви дейности на тези територии, добави МОК.

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Отмяната на дисквалификацията на Руския олимпийски комитет проправя пътя за завръщането на руските спортисти към международни състезания, включително на Олимпийските игри през 2028 г. в Лос Анджелис. Руснаци се състезаваха като неутрални спортисти на Олимпийските игри през 2024 г. в Париж и Зимните олимпийски игри през 2026 г. в Милано.

Съобщава се още, че МОК ще вземе решение относно използването на руското знаме и химн на Олимпийските игри на по-късна дата.

Украйна все още не е коментирала решението на МОК.

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