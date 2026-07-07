"Украйна надмина всичките ни очаквания": Близък до Тръмп сенатор зове за помощ за Киев

Украйна надмина всички очаквания в борбата си срещу руската инвазия. Сега съюзниците ѝ трябва да засилят подкрепата си. Това заяви сенатор Линдзи Греъм, републиканец от Южна Каролина и близък до Доналд Тръвп, на страницата си в социалните мрежи.

Още: След украинска атака: Най-големият производител на бензин в Русия спря работа

„Украйна надмина всички очаквания, освобождавайки страната си от руска инвазия, и заслужава по-нататъшна, засилена подкрепа. Моят законопроект за санкции срещу Русия, изготвен в съавторство със сенатор Блументал, може да доведе до реални резултати. Този законопроект, който се радва на широка и дълбока двупартийна подкрепа, ще позволи на президента Тръмп да наложи тарифи на водещи страни, които купуват евтин руски петрол и природен газ, за ​​да захранват военната машина на Путин“, написа той.

Още: Тръмп пристигна намусен в Анкара и направи изявление за Путин и Зеленски (ВИДЕО)

Греъм подчерта, че това лято е най-подходящото време да се положат всички усилия за оказване на натиск върху руския диктатор Владимир Путин, принуждавайки го да седне на масата за преговори.

Русия не възнамерява да започне реални мирни преговори до 2027 г.

Украински представители по-рано заявиха пред журналисти на Financial Times, че руски преговарящи са информирали американската страна, че Москва трябва да осигури съгласието на Киев за радикални отстъпки, за да се сложи край на войната. Според тях е малко вероятно тристранните мирни преговори, посредничени от САЩ, да се възобновят преди края на лятото. Един служител подчерта, че фокусът на Русия върху максималистичните цели на Путин означава, че е малко вероятно Москва да започне конструктивни разговори до февруари следващата година, когато се навършват пет години от началото на руската инвазия.

Още: "Натискът на САЩ върху Путин не работи": Сенатор призова за предаване на ракети "Томахоук" на Украйна