ФИФА превърна "красивата игра" в "американски футбол" за милиарди долари

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Една от водещите теми на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада, са нововъведените паузи за хидратация. В общи линии идеята е, че те са необходими, за да се даде възможност на играчите да се подкрепят по време на дълги, изтощителни и високоинтензивни мачове. Междувременно треньорите имат шанса да направят някои корекции по играта и ги използват като мини-полувремена. Те траят по три минути във всяко полувреме и се прилагат при всеки един мач по време на турнира, независимо от местоположението на стадиона и метеорологичните условия.

От две полувремена до четири четвърти

Американските спортни коментатори не намериха почти нищо лошо в идеята мачовете да се разделят на "четвърти", като изтъкнаха, че спортните фенове там са свикнали гледането на мачове - например от НБА или НФЛ - да бъде разделено на части. Съществуват строги правила, наложени от ФИФА, относно рекламните паузи за хидратация. Двадесет секунди след като съдията обяви спиране на играта, телевизионните оператори имат право да прекъснат предаването на мача за своя рекламна пауза и трябва да се върнат на екрана 30 секунди преди възобновяването на срещата. Те могат да запълнят паузите с реклами, да използват само част от времето или да останат в студиата си за анализ. Това зависи от желанието на телевизионните оператори да натрупат допълнителни приходи.

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Паузите за хидратация не са непременно нова концепция. Те бяха въведени за първи път на Мондиал 2014 и бяха задължителни, когато температурите надвишаваха 32 градуса по Целзий. В такива ситуации те са напълно оправдани. След това футболистите имаха тази възможност по време на Клубното световно първенство, което се проведе в САЩ през лятото на 2025 година. То даде ранен индикатор за това как биха могли да се развият нещата. По време на миналогодишния турнир DAZN, която притежаваше правата за излъчване на турнира, излъчваше реклами, заемащи половината екран, по време на паузите. Според информациите компанията е платила 1 милиард долара за правата за турнира и заяви, че планира да възвърне около 300 милиона долара от реклами.

Рекордни приходи от реклами за Мондиал 2026

Тази година FOX отиде още по-далеч, като прекъсваше изцяло мачовете за внимателно подбрани рекламни паузи. В хода на турнира това ще се окаже изключително доходоносно начинание. The Hollywood Reporter съобщи, че FOX може да спечели около 300 милиона долара само от реклами. А като се има предвид, че 30-секундните рекламни слотове по време на ранните мачове от турнира струват около 200 000 долара (175 000 евро) всеки, като цената се покачва до 750 000 долара, когато играе отборът на САЩ, математиката кара феновете да се опасяват, че търговският императив, който стои в основата на световния футбол, означава, че тези паузи са тук, за да останат.

Тази теория си има ясно обяснение. Рекламните паузи водят до спонсорства. Спонсорствата връщат пари в екосистемата. И тъй като футболните федерации и клубовете трябва да намерят нови начини за генериране на приходи, не би ли могло това в крайна сметка да бъде още един начин да се допълнят тези приходи? И може би точно това е най-забележителното. Футболът се опита да устои на комерсиализацията и прекара години, ако не и десетилетия, в постоянни неуспехи. Спонсорствата на екипите, участието на корпорациите, огромните рекламни сделки - всичко това опетни възприеманата чистота на играта извън терена. Имаше надежда, че нещата на терена могат да останат свещени. Но сега дори това изглежда несигурно.

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Въпреки че Инфантино твърди, че ФИФА не печели пари от тези рекламни слотове, това вероятно не е напълно вярно. Възможността за реклама в тези допълнителни паузи със сигурност е била взета предвид при търговските преговори. ФИФА потвърди рекордни приходи от спонсорство в размер на 2,8 милиарда долара, което превръща турнира в най-голямото спортно събитие в историята и в най-успешното от търговска гледна точка световно първенство.

С навлизането в решителната фаза на турнира прекъсването на предаването от терена за реклами вероятно ще предизвиква все по-голямо недоволство сред зрителите, макар че, като се има предвид колко доходоносни се оказаха паузите за хидратация, е трудно да си представим, че те ще изчезнат от бъдещите мачове, организирани от ФИФА.

Автор: Дария Александрова

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