Доналд Тръмп призна, че е говорил с ФИФА за решение в полза на САЩ: "Това не беше нарушение!"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че се е намесил в решение на ФИФА на Световното първенство по футбол в Северна Америка. Както е известно, световната организация отмени червен картон на представител на домакините. Става въпрос за Фоларин Балогун, който бе изгонен в 1/16-финала с Босна и Херцеговина и трябваше да пропусне срещата с Белгия в следващия кръг. Дни преди сблъсъка ФИФА обяви, че отменя наказанието на нападателя. Медиите отвъд Океана съобщиха, че Тръмп се е свързал с президента на ФИФА Джани Инфантино и е повлиял на решението.

Тръмп призна, че е говорил с Инфантино

Сега американският президент защити решението си да поиска от Инфантино да преразгледа спорния червен картон, показан на нападателя Фоларин Балогун, като определи наказанието като "несправедливо" и "ужасно". По този начин той призна, че се е намесил в ситуацията и хвърли футболния свят в шок. "Всичко, което направих, беше да поискам преразглеждане, защото не смятах, че е било фаул", заяви Тръмп пред репортери на 6 юли в Овалния кабинет. "Видях играта, а аз съм човек, който обича спорта и съм бил добър спортист. Това дори не беше нарушение."

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"Как бихте се почувствали, ако извадим Лионел Меси, ако той се блъсне в някого, или пък Кристиано Роналдо? Той се сблъсква с някого и ние го вадим от мача. Или пък Хари Кейн? Не можеш да направиш такова нещо. Ако бяха наказали Балогун, това ще да опетни този невероятен шампион. Ние трябва да разполагаме с най-добрите си играчи. Белгия също има страхотен състав, между другото. Ние ще имаме най-добрите си играчи, те - също. Така че дали ще бием, или ще паднем, ще е справедливо. В противен случай, би било ужасно, ако загубим без него. Затова си мисля, че те направиха брилянтно решение", каза още американският държавен глава.

Тръмп потвърди, че се е обадил на Инфантино, с когото е изградил близки отношения, за да преразгледа наказанието и отстраняването на Балогун. Ситуацията предизвика огромен скандал във футболния свят. Най-остри бяха реакциите в Белгия, където са пряко засегнати от решението. От Кралската федерация са подали жалба за случилото се.