Съсипаха Меси и Аржентина - "клуб на пенсионера", чака ги провал на Световното!

Аржентина е със застаряващ състав - начело с "клуба на пенсионера" от Интер Маями, включващ Лионел Меси и Родриго де Пол, и ще бъде сериозно разочарование на Мондиал 2026! Това смята спортният журналист Иво Вецев, който направи остър, но справедлив коментар за настоящата селекция на Лионел Скалони. Според него, Аржентина ще отпадне на много ранен етап от Световното първенство и няма да успее да стигне до нов финал в турнира.

Застаряващата Аржентина ще отпадне рано на Мондиал 2026

"Селекцията на Скалони е доста застаряла. Като започнем с клуба на пенсионера, който е в Интер Маями - с Родриго де Пол и Лионел Меси. Извинявайте, но Родриго де Пол бе един от най-важните играчи през 2022-ра. Сега цялата халфова линия е регресирала, като изключим Енцо Фернандес. Макалистър изигра много слаб сезон в Ливърпул, както и много други футболисти разбира се. Но Макалистър не беше от добрите", започна Вецев.

Ключовата липса в състава на "гаучосите"

"Нико Пас е много млад и не знам дали ще му се гласува доверие. Всички изпускат - Ди Мария беше изключително ключов футболист, особено на финали. Сега го няма. Да, стар е, нормално да го няма. Но застаряващата селекция на Аржентина ще бъде едно от по-сериозните разочарования. Добрата новина е, че форматът е с 48 отбора и те ще излязат от групата", добави още Вецев, който отбеляза, че предстоят тежки потенциални елиминации за "гаучосите" с Уругвай и Португалия.

Какво още казаха Иво Вецев и неговите колеги в първия епизод на "Точно попадение", посветен на фаворитите на Мондиал 2026, гледайте в YouTube: