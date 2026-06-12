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Титла без нито един негов гол? На какво е готов Килиан Мбапе, за да стане Франция шампион на Мондиала

12 юни 2026, 11:37 часа 410 прочитания 0 коментара

Килиан Мбапе, който повежда Франция в преследването на трета световна титла даде интересно интервю само броени дни преди първия им групов мач на 16 юни срещу отбора на Сенегал. Той обясни, че се е радвал за Пари Сен Жармен, които станаха носители на титлата на Шампионска лига, дублирайки миналогодишното си постижение. Също така разкри какви са емоциите в съблекалнята на французите преди предсоящите срещи и на какво е готов в името на победата.

Килиан Мбапе говори за емоциите в съблекалнята на Франция преди старта на Световното

На 30 май петима френски национали триумфираха с екипа на ПСЖ във финала на Шампионска лига срещу отбора на Арсенал - Усман Дембеле, Рандол Коло Муани, Заир-Емери, Брадли Баркола и Лукас Ернандес. 

"Веднага поздравих ирачите в Клерфонтен. Беше важно, още повече че бяха петима. Съжалявам за Уилям Салиба, но е по-лесно да утешиш един човек, отколкото петима. Подкрепяхме ПСЖ в наш интерес: трябваше да спечелят, за да не загубим твърде много играчи в емоционален план".

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ПСЖ-Арсенал

"Това е страхотно за парижани, те са в невероятен подем. А и е по-лесно да се интегрираш, когато около теб има щастливи хора. Погрижихме се за Салиба, защото винаги е трудно да загубиш финал в Шампионската лига. Знам какво е. Опитваме се да го вдигнем на крака, но той вече е съсредоточен върху Мондиала."

Самията Мбапе загуби финала на Шампионска лига с екипа на ПСЖ през 2020 година, когато трофея вдигнаха Байерн Мюнхен.

"Групата е сплотена и вече бяхме концентрирани върху това, което предстои, защото е събитие от планетарен мащаб. Ще се изправим срещу шампионите на Африка… хм, всъщност не знам дали накрая спечели Мароко или Сенегал! Да кажем, че са шампионите на Африка! А ако срещнем отново Аржентина? Както винаги, ще бъдем решителни и жадни за победа", добави капитанът на Франция.

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Килин Мбапе

"Имах шанса да участвам в два големи турнира, да стигна далеч, да се представя добре и да оставя своя отпечатък в най-голямото състезание. Но това, което искам, е да се върна с купата на 20 юли", категоричен е Мбапе.

На въпрос на журналиста дали би се съгласил Франция да стане световен шампион, без той да отбележи нито един гол, нападателят отговаря: "Подписвам се с перманентен маркер и ще бъда първи на "Шанз-Елизе", но винаги помага да вкарваш голове."

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Килиан Мбапе Световно първенство по футбол 2026
Кристин Попова
Кристин Попова Редактор
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