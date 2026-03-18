Луковици, които можете да засадите през март, за да оцветите лятната си градина

Харесвате ли пролетните си луковици в момента? Има толкова много летни цъфтящи луковици, които носят същия радостен цвят, но са далеч по-рядко засадени. Независимо дали сте начинаещ или експерт градинар, всички те са много лесни за отглеждане, носят месеци летни цветове, а цветовете им ще ви очароват с красотата си. Така че, ако се чудите какво да засадите през март за лятна градина, ето решението.

Всички тези приказни цветя съхраняват енергия в подземни стъбла. Някои са луковици , точно като кокичетата и нарцисите. Има също коренища , грудки и луковици – и всички те работят по много подобен начин на луковиците, съхранявайки енергията, от която се нуждаят за цъфтежа през следващата година, и често се размножавайки, за да създадат още растения.

Някои от тези луковични форми са достатъчно издръжливи, за да бъдат оставени в земята, дори в по-студени зони.

Бегонии

С хиляди сортове, от които да избирате, има грудкова бегония , която е точно подходяща за вашия двор. За разлика от повечето летни цъфтящи растения, които растат от луковична грудка, бегониите предпочитат сенчести условия. Те също така обичат живота в саксия и честно казано, няма по-добро растение за висяща кошница, стига да сте готови да я поливате редовно.

Тъй като много сортове имат красива листа, можете също да запазите саксийната си бегония като стайно растение през по-студените месеци. Засадете луковиците си в саксии на закрито сега и ги преместете навън след последната слана или ги засадете навън, след като всяка опасност от замръзване отмине.

Далии

Дайте на тези диви слънце и топла, добре дренирана почва и те ще цъфтят цяло лято до първите слани.

Навсякъде другаде е най-добре да изкопаете грудките и да ги съхранявате на закрито на място, защитено от замръзване.

Струва си обаче усилието, тъй като има толкова много впечатляващи сортове, от които да избирате. Далиите също са чудесни цветя за рязане, като издържат до една седмица във ваза. Започнете да засаждате клубените на закрито 4-6 седмици преди последната дата на слана. Можете да засадите директно в земята, след като всяка опасност от слана отмине, но охлювите обичат толкова много пресни нови издънки на далиите, че е добра идея тогава да започнете да засаждате клубените си в саксии.

Гладиолус

Друг любител на слънцето, започнете да отглеждате луковици на гладиоли в саксии на закрито сега или ги засадете директно в земята след последните слани. За по-дълго цъфтеж, много градинари засаждат по една или две луковици на гладиоли в земята всяка седмица, за да получат лятна гледка. Те бързо растат от луковица до цъфтеж, така че можете да правите това до юли.