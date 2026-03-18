Зеленски: Украйна разработва морски дронове за океана. Правят неща, които и флотът не може (ВИДЕО)

Украйна активно усъвършенства надводните си дронове и работи по нови версии, които да работят в още по-трудни морски условия. Скоро украинските системи ще могат да изпълняват мисии дори в океански условия. Това каза украинският президент Володимир Зеленски вчера, 17 март, по време на посещението си във Великобритания.

В речта си пред британския парламент той специално засегна въпроса за украинските военноморски технологии.

"Започнахме с прости морски дронове-камикадзе. След това построихме дронове с кули, които могат да свалят хеликоптери. Сега имаме дронове, които могат да свалят руски изтребители от морето. Разработихме лодки, които носят други дронове. Имаме и лодки, които поразяват от морето цели на сушата. И разработваме по-стабилни дронове, които могат да работят по-дълго и по-ефективно в морето. Скоро – и не в далечното бъдеще – ще имаме системи, които могат да работят дори в океански условия. Работим активно и върху подводни системи. Така че, изправени пред заплахите в Черно море, ние намираме правилните решения за сигурност", каза Зеленски.

И добави, че украинските технологии могат да се използват в сложни ситуации като блокадата на Ормузкия проток.

"Дроновете могат да решат проблеми, които понякога дори флота не може", посочи президентът.

We started with simple kamikaze sea drones. Then we built drones with turrets that can shoot down helicopters. Now we have drones that can shoot down Russian fighter jets from the sea. We have developed boats that carry other drones. We also have boats that strike targets on land… pic.twitter.com/gM2ja7m9zB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2026