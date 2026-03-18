Месец преди изборите депутатите решиха помощите за Великден и Коледа да са постоянни

Парламентът окончателно прие въвеждането на регулярни великденски и коледни помощи за по-широк кръг уязвими групи, като промените в законодателството бяха одобрени с почти пълно мнозинство и на две четения в рамките на едно заседание. Законопроектът, внесен от ГЕРБ на 12 март в предизборна обстановка, беше предварително подкрепен и от парламентарната комисия по демографската политика, децата и семейството.

Той предвижда създаването на ясна и постоянна уредба за изплащането на т.нар. великденски и коледни добавки, които досега се отпускаха без трайна регулация и в зависимост от възможностите на бюджета.

Новите текстове предвиждат помощите да се изплащат два пъти годишно - през март преди Великден и в края на годината преди Коледа. Размерът им ще се определя ежегодно със закона за държавния бюджет и няма да може да бъде по-нисък от този през предходната година.

Кой ще ги получава?

Съществена промяна е разширяването на обхвата на подпомагането. Досега добавките се насочваха основно към пенсионери, най-често тези под линията на бедност. С приетите изменения кръгът на получателите се увеличава значително и обхваща различни уязвими групи - хора, получаващи месечни, целеви или еднократни социални помощи, младежи, напускащи резидентна грижа, семейства с помощи за отопление, родители на деца с увреждания или без право на наследствена пенсия, както и деца, настанени при близки или в приемни семейства. В обхвата влизат още ветерани от войните, военноинвалиди и военно пострадали.

По време на дебатите беше прието и предложение на "Има такъв народ" помощите да обхванат всички деца, което допълнително увеличава броя на потенциалните получатели. Първоначалните разчети на Агенцията за социално подпомагане и НОИ са за около 507 хил. души, но с включването на децата - над 1 млн. към края на 2024 г. - реалният обхват ще бъде значително по-голям.

Законопроектът е изготвен от Министерството на труда и социалната политика още по времето на кабинета на Росен Желязков по инициатива на Деница Сачева и с подкрепата на служебния социален министър Хасан Адемов, който също застана зад промените. Според вносителите целта е да се създаде устойчив механизъм за подпомагане и да се избегне практиката темата да се използва за политически дивиденти.

Колко ще струва?

Данни, представени по време на обсъжданията, показват, че през 2024 г. за великденски добавки са изплатени 87,1 млн. лв. на 432 400 пенсионери, а общо за празнични помощи през годината сумата достига 98,7 млн. лв. За периода 2022-2025 г. разходите за подобни добавки възлизат на 543 млн. лв., като обхватът на подпомаганите се е променял.

Промените ще влязат в сила след обнародването им, но реалното им прилагане се очаква най-рано за Коледа 2026 г. За предстоящия Великден ще продължи досегашната практика с еднократни добавки за пенсионерите. Около 1,6 млн. души ще получат между 20 и 50 евро в зависимост от размера на пенсията - 50 евро за хората с доходи до линията на бедност от 390,63 евро и 20 евро за тези с доходи до размера на минималната работна заплата от 620,20 евро.

Според заместник-министъра на труда и социалната политика Румяна Петкова липсата на ясна законова рамка досега е създавала предпоставки за непоследователност. С новите текстове се цели по-голяма прозрачност, предвидимост и по-справедливо разпределение на подкрепата към най-нуждаещите се.