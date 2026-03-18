Любо Пенев е позагубил гласа си, но демонстрира силен дух и желязна воля

Нова информация, излязла относно лечението на Любослав Пенев, сочи, че състоянието му остава стабилно, като той понася успешно провежданата в столична клиника имунотерапия на туморно образувание в бъбрека. Наставникът, който е на 59 години, преминава през процедурите регулярно всяка седмица, без да се налага да бъде хоспитализиран.

Добри новини за лечението на Любо Пенев

Според източници на "Блиц", запознати с процеса на лечение, най-впечатляващ е силният му характер и устойчивостта, които му помагат да се справи с изпитанието. Те подчертават, че желязната му психическата нагласа играе ключова роля в момента.

Още: Бивш съотборник на Любо Пенев: Чух се с него, изпълнен е с желание за живот!

Единственото неразположение е свързано с частична загуба на глас, но това не оказва съществено влияние върху общото му здравословно състояние, което към момента е оценявано като добро.

Лечението му в България продължава вече близо два месеца, след като в края на януари беше транспортиран от Германия до София с частен самолет, притежание на собственика на ЦСКА Валтер Папазки.

Любослав Пенев е легенда на българския футбол, дългогодишен футболист на ЦСКА и национал на България, с 62 мача и 14 гола за "лъвовете". Участник е на Европейско първенство по футбол 1996 в Англия и Световното първенство по футбол във Франция 1998. След приключване на активната му футболна кариера през 2008 г., започва работа като треньор, която продължава до края на 2024 г.

Още: Владо Манчев за Любо Пенев: Има подкрепата на цялата страна, дано да преодолее това тежко изпитание!