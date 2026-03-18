Любо Пенев е позагубил гласа си, но демонстрира силен дух и желязна воля

18 март 2026, 12:11 часа 850 прочитания 0 коментара
Нова информация, излязла относно лечението на Любослав Пенев, сочи, че състоянието му остава стабилно, като той понася успешно провежданата в столична клиника имунотерапия на туморно образувание в бъбрека. Наставникът, който е на 59 години, преминава през процедурите регулярно всяка седмица, без да се налага да бъде хоспитализиран.

Според източници на "Блиц", запознати с процеса на лечение, най-впечатляващ е силният му характер и устойчивостта, които му помагат да се справи с изпитанието. Те подчертават, че желязната му психическата нагласа играе ключова роля в момента.

Единственото неразположение е свързано с частична загуба на глас, но това не оказва съществено влияние върху общото му здравословно състояние, което към момента е оценявано като добро.

Лечението му в България продължава вече близо два месеца, след като в края на януари беше транспортиран от Германия до София с частен самолет, притежание на собственика на ЦСКА Валтер Папазки.

Любослав Пенев е легенда на българския футбол, дългогодишен футболист на ЦСКА и национал на България, с 62 мача и 14 гола за "лъвовете". Участник е на Европейско първенство по футбол 1996 в Англия и Световното първенство по футбол във Франция 1998. След приключване на активната му футболна кариера през 2008 г., започва работа като треньор, която продължава до края на 2024 г. 

Жанина Колева
ЦСКА Любослав Пенев
