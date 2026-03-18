Правителството на Гюров:

Камерна музикална вечер със забележителна програма в Софийската градска художествена галерия

18 март 2026, 12:11 часа 501 прочитания 0 коментара
На 4 април (събота) от 19:30 ч. в Софийската градска художествена галерия ще се състои изискан концерт с участието на утвърдени млади музиканти под диригентството на Филип Ставров, съобщават от Нов симфоничен оркестър. Солисти на вечерта ще бъдат София-Никол Велинова (флейта), Атанас Илиев (кларинет) и Виктория Маркова (арфа) – изпълнители с ярко присъствие на българската музикална сцена.

Програмата предлага елегантен музикален диалог между барок, импресионизъм и съвременна класика:

Жан-Мишел Дамас – Концертино за арфа и струнен оркестър, op. 34

Морис Равел – Интродукция и алегро за арфа, флейта, кларинет и струнен квартет

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Арканджело Корели – Коледно кончерто гросо в сол минор, op. 6, №8

Астор Пиацола – "Фуга и мистерия" и "Либертанго" 

Събитието ще предложи на публиката изтънчено музикално преживяване, в което деликатните тембри на арфата, флейтата и кларинета ще се преплетат с богатия звук на струнния ансамбъл. Контрастите между стилове и епохи създават динамична и въздействаща концертна вечер. Концертът е подходящ както за ценители на класическата музика, така и за по-широка публика, търсеща вдъхновение и естетическо преживяване в сърцето на София.

Билети за концерта на 4 април са налични онлайн на Eventim.bg, а повече информация можете да откриете във Facebook събитието.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова Отговорен редактор
класическа музика концерти Нов симфоничен оркестър
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес