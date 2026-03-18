Камерна музикална вечер със забележителна програма в Софийската градска художествена галерия

На 4 април (събота) от 19:30 ч. в Софийската градска художествена галерия ще се състои изискан концерт с участието на утвърдени млади музиканти под диригентството на Филип Ставров, съобщават от Нов симфоничен оркестър. Солисти на вечерта ще бъдат София-Никол Велинова (флейта), Атанас Илиев (кларинет) и Виктория Маркова (арфа) – изпълнители с ярко присъствие на българската музикална сцена.

Още: Бетовен с Максим Ешкенази в Европейския музикален фестивал през април

Програмата предлага елегантен музикален диалог между барок, импресионизъм и съвременна класика:

Жан-Мишел Дамас – Концертино за арфа и струнен оркестър, op. 34

Морис Равел – Интродукция и алегро за арфа, флейта, кларинет и струнен квартет

Арканджело Корели – Коледно кончерто гросо в сол минор, op. 6, №8

Астор Пиацола – "Фуга и мистерия" и "Либертанго"

Събитието ще предложи на публиката изтънчено музикално преживяване, в което деликатните тембри на арфата, флейтата и кларинета ще се преплетат с богатия звук на струнния ансамбъл. Контрастите между стилове и епохи създават динамична и въздействаща концертна вечер. Концертът е подходящ както за ценители на класическата музика, така и за по-широка публика, търсеща вдъхновение и естетическо преживяване в сърцето на София.

Още: Вдъхновяващата цигуларка Албена Данаилова открива втория сезон на Колекция Stradivarius

Билети за концерта на 4 април са налични онлайн на Eventim.bg, а повече информация можете да откриете във Facebook събитието.