Банките ще докладват на НАП кой си открива сметка, НАП ще докладва на банките колко пари имаме

Депутатите от бюджетната комисия гласуваха изненадващи промени в Закона за Националната агенция за приходите. Текстовете се появиха в преходните и заключителни разпоредби при второто четене на новия удължителен закон за бюджета, който ще влезе в сила от 1 април.

Според промените търговските банки и доставчиците на платежни услуги всяка седмица ще информират Националната агенция за приходите на кого откриват банкови и платежни сметки, както и на кого предоставят физически или виртуални ПОС-терминали за разплащане.

За да върне услугата, НАП ще осигури на банките постоянен достъп до данни за доходите и осигуровките на техните клиенти.

Още: Поредна рокада: Служебният кабинет смени и изпълнителния директор на НАП

По спешна молба на Асоциацията на банките

Вносител на измененията беше депутатът от ДПС-Ново начало Йордан Цонев, пише "Сега".

По думите му от Асоциацията на банките в България са го помолили спешно да внесе законовите текстове, за да може кредитирането да бъде улеснено.

Това се случва на фона на и без това високи нива на банковото кредитиране у нас, особено на домакинствата, и двуцифреното увеличение на обема на отпуснатите заеми в последните години.

Още: Асоциацията на банките: Такси за обмяна на левове не се събират, няма разлика между клиент и неклиент

"За банките е много важно да имат достъп до трудовия статут на получателите на кредити и по-точно до създадените през миналата година регистър на заетостта и електронния трудов запис. По този начин ще се прави по-лесно оценка на кредитоспособността им", обясни пред депутатите от комисията представител на АББ.

Стана ясно от обясненията, че досега тази информация банките са получавали чрез НОИ, но първоизточникът е НАП.

Според служебния министър на финансите Георги Клисурски промените са консултирани с НАП.

Източник: БГНЕС

Мотивите

Още: Асоциацията на банките в България: Преходът към еврото мина безпроблемно

Аргумент за промяната е твърдението, че засиленият електронен обмен на информация между НАП и банките ще намали административната тежест. За да няма злоупотреби с лични данни, ще се създаде специален ред за автоматизиран обмен на информацията в поднормативен акт.

При наличие на изрично законово основание на други държавни органи НАП ще може да разкрива информация за банкови и платежни сметки на гражданите. Такъв случай би бил определяне на статута на домакинствата в енергийна бедност или при идентифициране на уязвим клиент на снабдяване с електрическа енергия по Закона за енергетиката.

В мотивите за предоставянето на информация и за терминални устройства ПОС (POS Terminal) от страна на банките се посочва, че това ще позволи на НАП да осъществява по-качествен контрол на изискванията за отчитане на продажбите в търговските обекти и за установяване на случаи на укриване на приходи от продажби, например чрез ПОС терминали, свързани чрез платежни сметки на трети лица, различни от собственика на търговския обект.

От мотивите става ясно още, че достъпът до тази информация е важна и за налагането на обезпечителни мерки и провеждане на изпълнителни действия от публичните изпълнители на НАП при събиране на просрочени вземания.