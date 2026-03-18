Растения-компаньони, които трябва да засадите до морковите

Не само удовлетворението от това да ги отглеждаш сам, прави морковите, пресни от градината, по-вкусни. За разлика от тези, които купувате от магазина, които могат да загубят сладостта си с времето, морковите, бързо извадени от почвата, запазват естествените си захарни запаси, което е от голямо значение за вкуса. Стига да имате добре дренирана почва, която не е твърде гъста, можете лесно да отглеждате тази култура, дори в по-хладни региони.

Въпреки това, допълнителното внимание е от решаващо значение за адекватен растеж и плодовита леха с моркови, а това включва и запознаване с науката за съпътстващото засаждане. Тази изпитана във времето практика включва засаждане на култури, които ще си бъдат от полза взаимно, на едно и също място. Тези растения съседи могат да ви помогнат да групирате градинските задачи, да държите вредителите настрана или да помогнете за подобряване на почвата. Билки като розмарин, кореноплодни зеленчуци като репички и зеленолистни като маруля са растения-компаньони, които ще помогнат на вашите моркови да процъфтяват.

Въпреки че идеята е лесна за разбиране, има някои начини, по които съпътстващите култури могат да се объркат или да не дадат очакваните резултати. Някои проби и грешки са част от процеса, но има известни грешки при съпътстващото засаждане, които трябва да се избягват . Ако целта ви е да елиминирате вредителите, например, започнете с съпътстващите култури няколко седмици преди да засеете семената на морковите в земята. Можете също така да увеличите максимално шансовете си за успех, като разположите съпътстващите култури само на два или три реда една от друга.

Репички

Ще се насладите на предимствата на засаждането на репички до моркови в градината скоро след като посеете семената. Репичките поникват бързо, така че ако ги засадите близо до (и едновременно с) морковите си, техните малки листа ще маркират реда с моркови, така че да не изскубнете погрешно все още растящи моркови, докато плевите. Репичките би трябвало да покълнат след пет до десет дни, последвани от кълновете на морковите след шест до 14 дни. Също така, репичките се берат първи, което отваря необходимото пространство за растеж на корените на морковите.

Лук

Луковите растения се съчетават добре с морковите в градината, точно както в хубав mirepoix. Луковите растения отблъскват вредителите, които биха унищожили морковите. От своя страна, морковите помагат за създаването на рохкави почвени условия, от които лукът се възползва. Тези луковични зеленчуци излъчват силна миризма, която държи морковените мухи далеч. И двете растения имат едни и същи предпочитания за почвена влажност и корените им с различна дължина няма да се конкурират помежду си. Трябва да осигурите 15 см разстояние между тях и морковите, за да поддържате добра хармония в градината.

Невен

Някои вредители, които атакуват морковите, живеят под земята, включително кръгли червеи, известни като нематоди на кореновите възли, така че си струва да опитате красиво флорално решение. Невените (Tagetes) отделят съединение, което възпира нематодите, наречено тиофен. По-специално, сортовете френски невен „Petite Gold“ и „Tangerine“ могат да помогнат за отблъскване на тези градински вредители . Тези цветя са най-ефективни за защита на засадените през есента моркови, тъй като те трябва да растат през целия сезон, вместо да се пресаждат.

Риган

Ако търсите естествена защита срещу морковни мухи и нематоди, опитайте да засадите риган до морковите си. Тази ароматна многогодишна билка е известна с това, че убива насекоми чрез етеричните масла (карвакрол и тимол), които отделя. Освен че отблъсква лошите насекоми, тя е привлекателна и за опрашителите като пчелите, което може да подобри добива на реколтата. Тъй като риганът има склонност да се разпространява, отглеждайте го в саксии по ръба на лехата си или го засадете на 25 сантиметра от морковите.

Домат

Ако отглеждате моркови в летните жеги , те могат да се възползват от сянката, осигурена от високите доматени растения. Полезно е, че и двете водолюбиви култури имат сходни нужди. Един от методите е да засадите морковите си в началото на пролетта и да добавите доматите, когато времето е по-топло. Тези домати ще осигурят подслон, ако искате да засеете втора реколта от моркови в края на лятото и през есента. Често срещана конфигурация е доматите да се отглеждат в средата на лехата, а семената от моркови да се засаждат по периферията.