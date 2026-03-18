Зеленски изуми британските депутати и показа колко напред е Украйна - с едно докосване контролира сигурността в реално време (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски представи пред британския парламент доказателства, че развитието на системите за сигурност може да бъде бързо и по-евтино от старите системи за отбрана. Той показа iPad със софтуер, който позволява на украинските власти да контролират сигурността в реално време. "Това е истина. Разполагаме с тези iPad-и – аз имам един, премиерът ми има един, министърът ни на отбраната и най-висшите ни военни командири също го имат. Той ни позволява да виждаме фронтовата линия в Украйна и дори всеки убит враг – с видеодоказателства", заяви украинският лидер пред депутатите в Обединеното кралство, където е на посещение, за да подпише отбранително споразумение.
"В момента 90% от руските загуби на фронта се дължат на нашите дронове. Ето защо е толкова важно да знаем кой има предимство при дроновете и да бъдем бързи и силни в отбраната срещу тях", подчерта още Зеленски.
iPad, който показва в реално време атаките срещу Украйна и украинските срещу Русия
iPad-ът показва също така "всеки удар в нашето въздушно пространство, в морската ни зона и нашите удари с голям обсег срещу Русия. Той ни дава контрол в реално време върху безопасността на хората, както и върху инфраструктурата и енергийния ни сектор. И вярвам, че еволюцията на сигурността ще даде възможност на всеки лидер, всеки министър на отбраната – и дори на обикновените хора – да разполагат с инструменти като този, а с тях – и с високо ниво на защита на живота. Лидерите и министрите работят за хората. И ако лидерите имат власт, то е само защото хората им се доверяват за своята сигурност. С инструменти като този хората не само ще имат доверие – те ще могат сами да видят какво се прави за тяхната сигурност в реално време", заяви украинският президент.
I have proof that the evolution of security can be fast – and cheaper than old defense systems. This is an iPad with software that lets us control our security in real time. It’s true. We have these iPads – I have one, my Prime Minister has one, our Minister of Defense, and our… pic.twitter.com/ErqNGqhTa3— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2026
Зеленски: Произвеждаме поне 2000 прехващача дневно, можем и повече. Ако „Шахед“ трябва да бъде спрян в ОАЕ или в Европа, можем да го направим
Володимир Зеленски каза също, че Украйна е в състояние да произвежда поне 2000 "ефективни и изпитани в бой" прехващача всеки ден. "Можем да произвеждаме и повече – това зависи от инвестициите. Имаме нужда от около 1000 прехващача на ден, а можем да доставяме поне още 1000 на ден на нашите съюзници", подчерта той.
"Второ, знаем как да изградим радарно и акустично покритие, за да реагираме на приближаването на „Шахед“-и и други дронове. Трето, разполагаме със софтуер, който позволява на радарите да продължат да работят дори при заглушаване в условията на електронна война. В реално време анализираме вражеските честоти и реагираме на тях. И благодарение на тази система разбираме колко ефективна е нашата отбрана срещу почти всеки атакуващ дрон и можем да преместваме позициите си и противовъздушната отбрана, за да постигнем по-добри резултати. Този iPad осигурява пълен контрол над ситуацията, защото разполагаме със система за използване на нашите отбранителни средства", подчерта Зеленски.
"Ако „Шахед“ трябва да бъде спрян в Обединените арабски емирства – можем да го направим. Ако трябва да бъде спрян в Европа или Обединеното кралство – можем да го направим. Това е въпрос на технология, инвестиции и сътрудничество. А фактът, че преживяхме тази зима, която Русия се опита да направи смъртоносна за всички наши семейства, показва, че нашите решения работят", категоричен е украинският президент.
First, we are capable of producing at least 2,000 effective and combat-proven interceptors every day. We can produce more – it depends on investment. We need about 1,000 interceptors a day, and we can supply at least another 1,000 a day to our allies.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2026
Second, we know how to… pic.twitter.com/vIB2qRho8P
Той разказа и как би могло да изглежда предложението на Украйна за сигурност, що се отнася до британските военни бази в Кипър на фона на войната в Иран. "Нашите експерти биха разположили екипи за прехващане, биха инсталирали радари и акустично покритие - и всичко това би функционирало. Ако Иран предприеме мащабна атака – подобна на руските атаки – ние бихме гарантирали защита. Това е видът подкрепление, което предлагаме, и то може скоро да се наложи в цяла Европа. А дроновете могат да се изстрелват не само от сушата, но и от кораби в морето. Такива удари с голям обсег вече не са рядкост. Различни страни вече ги използват. И тъй като в европейските морета все още има много танкери от руския „сенчест флот“, изстрелването на дронове от такива кораби вече не е нещо неочаквано", допълни Зеленски.
British military bases in Cyprus. This is what Ukraine’s security proposal could look like – our experts would place interception teams, and set up radars and acoustic coverage, and this would all work. If Iran launched a large-scale attack – similar to Russian attacks – we would… pic.twitter.com/bVIKKyI9tX— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2026
Зеленски заговори за украински системи от дронове за океана и предложи решения за войната в Иран
Украинският лидер каза, че скоро страната му ще разполага със системи от дронове, които могат да работят от океана. "Започнахме с прости морски дронове от типа „камикадзе“. След това създадохме дронове с куполи, способни да свалят хеликоптери. Сега разполагаме с дронове, които могат да свалят руски изтребители от морето. Разработихме лодки, които превозват други дронове. Имаме и лодки, които нанасят удари по цели на сушата от морето. Развиваме и по-стабилни дронове, които могат да действат по-дълго и по-ефективно в морето. Скоро – и то не в далечно бъдеще – ще разполагаме със системи, които могат да работят дори в океански условия. Работим активно и върху подводни системи. Така че, изправени пред заплахите в Черно море, ние намираме подходящите решения за сигурност.
Тези решения могат да бъдат използвани и във вашите случаи – включително в сложни ситуации като днешната в Ормузкия проток. Дроновете могат да решават проблеми, с които дори флотът понякога не може да се справи", обърна се Зеленски към британските депутати.
We started with simple kamikaze sea drones. Then we built drones with turrets that can shoot down helicopters. Now we have drones that can shoot down Russian fighter jets from the sea. We have developed boats that carry other drones. We also have boats that strike targets on land… pic.twitter.com/gM2ja7m9zB— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2026
"Трябва да отидем по-далеч. Трябва да изградим съвременни отбранителни сили – заедно. Само заедно, с вас, с нашите съюзници. В Европа трябва да създадем всички нива на противовъздушна отбрана – срещу дронове и всички видове ракети, включително балистични. Нашите морета трябва да бъдат сигурни, а нашите сили в другите морета трябва да бъдат защитени от всякакви заплахи. Европа не само разполага с този потенциал – тя има и мисия: да защитава не само себе си, но и това, в което вярва. Ние вярваме в хората, в техните права и свобода. Ние вярваме в културата. И искаме нациите да живеят в истински мир, в силен мир, а общностите – в уважение. Заедно Европа е глобална сила – такава, без която светът не може да се справи и срещу която никой не може да се противопостави. Трябва да развиваме тази сила и можем да го направим. И трябва да я насочваме – можем да го направим", категоричен е Володимир Зеленски.
We must go further. We must build modern defense forces – together. Only together, with you, with our allies. In Europe, we must produce all levels of air defense – against drones and all types of missiles, including ballistic. Our seas must be secure, and our forces in other… pic.twitter.com/XSCmAYDN7L— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2026
Зеленски се срещна с Марк Рюте
По-късно украинският лидер се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. "Обсъдихме много различни теми, но преди всичко укрепването на противовъздушната отбрана и защитата на нашите граждани от руски атаки. Много сме благодарни за инициативата PURL, която ни позволява да закупуваме ракети за системите „Пейтриът“ от Съединените щати. Ще работим за привличането на нови държави към тази инициатива и за увеличаване на приноса", написа Зеленски в социалните мрежи.
"Разбира се, обсъдихме и ситуацията около Иран и нейното въздействие върху Украйна и цяла Европа. Русия не трябва да извлича никаква полза от това, нито да получава възможност да удължи войната си срещу Украйна", смята украинският президент.
I met with @SecGenNATO Mark Rutte. We discussed many different topics, but first and foremost strengthening air defense and protecting our people from Russian attacks. We are very grateful for the PURL initiative, which allows us to purchase missiles for the Patriots from the… pic.twitter.com/vLWWbKZ5fJ— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2026
В тази връзка - вижте какво е положението с набирането на руски студенти в „Силите за безпилотни системи на Руската федерация“, абсолютен гаф показва нивото на другата страна:
❗️Recruitment of 🇷🇺Russian students into the "Unmanned Systems Forces of the Russian Federation" – situation pic.twitter.com/XnZHJkrk6E— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) March 17, 2026