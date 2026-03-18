Учени откриха неизвестна досега форма на древен живот в пустинята

Геолози откриха аномалия в пустините на Саудитска Арабия. Тези мистериозни тунели от мрамор имат перфектна геометрия и показват откриването на нова форма на древен живот.

Пустинните скали крият следи от изгубени форми на живот,

Дълбоко под парещите пустинни скали, учените са открили нещо, което не се обяснява от геологията. Открити са хиляди микроскопични тунели, издълбани с перфектна прецизност в древен мрамор и варовик. Те не изглеждат като резултат от естествена ерозия, а химичният им състав подсказва, че са създадени от същества, непознати на науката. Подробен анализ на находката е публикуван в научното списание Geomicrobiology Journal.

Тези странни образувания, невидими от повърхността, но ясно видими в някои части на скалата, са били откривани в сухите пейзажи на Намибия, Оман и Саудитска Арабия. Изследователите подозират, че са дело на древен организъм, който буквално се е „хранил“ с камъка.

Защо това не са просто пукнатини

Всеки тунел е с диаметър по-малък от милиметър, но дълбочина няколко сантиметра. Това, което най-много порази учените, беше тяхната организация: проходите са разположени вертикално, на еднакво разстояние един от друг и никога не се пресичат.

Екипът, ръководен от професор Сис Пашиер от университета в Майнц, смята това за признак на „интелигентно поведение“ на микро ниво – организмите са усещали химичните сигнали на съседите си и са избягвали сблъсъци, за да не се конкурират за територия.

Следи от живот

Лабораторните тестове потвърдиха предположенията: в тунелите са открити въглерод, фосфор и сяра - елементи, характерни за биологичните организми, докато желязото и манганът са изчезнали оттам.

Учените предполагат, че това е дело на ендолитни - микроорганизми, които живеят вътре в скалите и са способни да разтварят карбонатни скали. Най-интересното обаче е, че поради възрастта на вкаменелостите не е открита ДНК, а към 2026 г. на Земята не са открити живи аналози на тези същества. Кой точно е създал тези подземни лабиринти, засега остава загадка.

Учени направиха и още едно интересно откритие - древният град Джуба, разположен в наводнен басейн на пустинята Нафуд в Саудитска Арабия, процъфтява там, където някога е царувала вода, според dailygalaxy. Заобиколено от извисяващи се дюни и пареща жега, това отдалечено селце се откроява на сателитните снимки като мозайка от ярки зелени кръгове, свидетелстващи за забележителен земеделски живот, захранван от скрити подземни води.

