Пълна бъркотия на елита: Вълна от възмущение към холивудски знаменитости (СНИМКА)

Церемонията по връчването на наградите "Оскар" за 2026 г. може и да приключила, но вълната от критики към знаменитостите тепърва се се засилва. Снимка, която бързо привлече огромно внимание в социалните мрежи, показва залата след събитието, пълна с отпадъци - бутилки от вода, опаковки от закуски и други боклуци - разпръснати из холивудския театър "Долби".

Критиките

Мнозина фенове не скриха възмущението си от лицемерието на звездите, които често се представят като защитници на околната среда.

"Нали някои от тях са еколози? Къде е сега цялата тази енергия за "спасяване на планетата?", пише един от коментаторите. Друг добави: "Спасете планините, пазете ги чисти, ала-бала… а вижте каква мръсотия оставят след себе си."

Още: Скандал на Оскарите: Теяна Тейлър се развика заради грубо отношение (ВИДЕО)

Постът, озаглавен "Почистване на пътека: ВСИЧКИ", е събрал многобройни харесвания и до момента е видян от над 7 милиона души. Въпреки това, източник от Академията твърди, че публикацията е била извадена от контекста и представлява "недоразумение". "Гостите бяха помолени да оставят кутиите след себе си и това не е било проблем за устойчивостта", поясни източникът пред "California Post".

Критиките обаче не спряха. "Богатите оставят своята мръсотия за бедните, както винаги", написа ядосан потребител онлайн, а друг добави: "Елитата прави бъркотията, а работническата класа я чисти след тях." Мнозина от коментиращите подчертаха, че тези, които очакват другите да чистят след тях, остават "незабелязани и без благодарност".

Още: "Не на войната": Силни политически послания на наградите "Оскар"

Все пак на 98-ите награди "Оскар" присъстваха и звезди с дългогодишна активна позиция в климатичните каузи.Джейн Фонда, Хавиер Бардем и Леонардо ди Каприо използваха платформата на "Оскарите", за да насочат вниманието към екологичните проблеми.

Докато обществото сочи пръст към звездите, някои обясняват, че истинският проблем е организационен пропуск, пише "New York Post", а не само безотговорното поведение на известните личности.

В крайна сметка, снимката на театър "Долби" се превърна в символ на съвременната дискусия за лична отговорност, обществено влияние и екологична съвест - дори сред тези, които живеят в светлината на прожекторите.

Още: Най-впечатляващите тоалети на наградите "Оскар" 2026 (СНИМКИ)