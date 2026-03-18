Пълна бъркотия на елита: Вълна от възмущение към холивудски знаменитости (СНИМКА)

Церемонията по връчването на наградите "Оскар" за 2026 г. може и да приключила, но вълната от критики към знаменитостите тепърва се се засилва. Снимка, която бързо привлече огромно внимание в социалните мрежи, показва залата след събитието, пълна с отпадъци - бутилки от вода, опаковки от закуски и други боклуци - разпръснати из холивудския театър "Долби".
Критиките
Мнозина фенове не скриха възмущението си от лицемерието на звездите, които често се представят като защитници на околната среда.
Clean up on aisle ALL#Oscars pic.twitter.com/pVxS56QmRm— Matt Neglia (@NextBestPicture) March 16, 2026
"Нали някои от тях са еколози? Къде е сега цялата тази енергия за "спасяване на планетата?", пише един от коментаторите. Друг добави: "Спасете планините, пазете ги чисти, ала-бала… а вижте каква мръсотия оставят след себе си."
Постът, озаглавен "Почистване на пътека: ВСИЧКИ", е събрал многобройни харесвания и до момента е видян от над 7 милиона души. Въпреки това, източник от Академията твърди, че публикацията е била извадена от контекста и представлява "недоразумение". "Гостите бяха помолени да оставят кутиите след себе си и това не е било проблем за устойчивостта", поясни източникът пред "California Post".
Критиките обаче не спряха. "Богатите оставят своята мръсотия за бедните, както винаги", написа ядосан потребител онлайн, а друг добави: "Елитата прави бъркотията, а работническата класа я чисти след тях." Мнозина от коментиращите подчертаха, че тези, които очакват другите да чистят след тях, остават "незабелязани и без благодарност".
Все пак на 98-ите награди "Оскар" присъстваха и звезди с дългогодишна активна позиция в климатичните каузи.Джейн Фонда, Хавиер Бардем и Леонардо ди Каприо използваха платформата на "Оскарите", за да насочат вниманието към екологичните проблеми.
Докато обществото сочи пръст към звездите, някои обясняват, че истинският проблем е организационен пропуск, пише "New York Post", а не само безотговорното поведение на известните личности.
В крайна сметка, снимката на театър "Долби" се превърна в символ на съвременната дискусия за лична отговорност, обществено влияние и екологична съвест - дори сред тези, които живеят в светлината на прожекторите.
