Приоритети: Русия ще строи супер-затвори (СНИМКА)

Министерството на правосъдието на Русия предложи да се позволи на осъдените лица да останат в центрове за предварително задържане, ако са наети в местно установено заведение. По този начин правителството може да се подготвя за появата на супер-затвори в Русия, в които ще се настаняват, както арестувани, така и обвиняеми, както и осъдени лица, каза пред Агенцията Евгений Смирнов, адвокат от Първо управление. Документът предлага изменения в закона „За институциите и органите на пенитенциарната система“.

Промените

Ако законопроектът бъде приет, осъдените ще могат да останат в следствените арести, за да извършват производствена работа, например в дървообработването, производството на облекло и производството на храни, обясни Смирнов. В момента в следствените арести няма много производствени мощности, но те могат да се появят поради намаляването на броя на осъдените в колониите. Според адвоката, законопроектът може да бъде правна подготовка за обединяването на следствените арести в „суперзатвори“. Ако такова обединение се случи, практиката за държане на осъдените в следствените арести може да стане широко разпространена.

Изгода

„За държавата е по-изгодно да създава големи „затворнически“ центрове, които ще настаняват както обвиняеми, така и осъдени, и ще помещават производство. Това ще спести пари (без преместването и персонала) и ще направи производството по-ефективно“, обясни Смирнов.

Строителството на един свръхзатвор с 3000 легла в Русия започна през 2024 г. в Калужска област. Както обясни Смирнов, такива институции могат да бъдат създадени дори при действащото законодателство, ако в рамките на една и съща институция има различни юридически лица. Предложените от Министерството на правосъдието промени ще опростят практиката, като позволят на следствените арести да откриват производствени мощности и да позволят на затворниците да работят там, дори ако наблизо няма наказателна колония, обясни телеграм-каналът "Агенство".

Броят на затворниците в руските наказателни колонии е намалял поради войната в Украйна, в която масово участват руски осъдени. До юли 2025 г. в Русия бяха затворени приблизително 90 съоръжения на Федералната служба за изпълнение на наказанията (ФСИН) .

