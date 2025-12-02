Може ли да наторите кактусите с утайка от кафе?

Всеки, който се е ровил в заешката дупка на градинарските трикове, които ви дават мигновен зелен палец, със сигурност е открил красотата на утайката от кафе. След като се насладят на кофеиновия ѝ заряд, родителите на растения добавят тези сутрешни остатъци към стайните си растения. Причината? „Използваната утайка от кафе съдържа малко количество жизненоважни хранителни вещества като азот и някои микроелементи“, обяснява редакторът на градинския отдел на House Digest и главен градинар Тифани Селви в ексклузивно интервю. Въпреки че тя я квалифицира по-скоро като хранителен стимулант, отколкото като значителен източник на тор. Освен това, „те често се използват за подобряване на структурата на почвата, като помагат за дренажа, като същевременно задържат известна влага“, добавя тя.

Като се имат предвид техните предимства, може би сте се чудили дали трябва да торите стайните си кактуси с остатъци от утайка от кафе. Оказва се, че това може да не е най-добрата идея. Докато много стайни растения виреят, когато им се дава утайка от кафе , стайните кактуси са изключение. Обяснявайки защо е така, Селви заявява: „Бих бил предпазлив при добавянето на утайка от кафе към почвата на стаен кактус поради способността ѝ да задържа влага. Повечето кактуси трябва да изсъхнат напълно между поливанията.“ Като се има предвид, че много собственици на жилища в крайна сметка убиват стайните си растения чрез прекомерно поливане, има смисъл да се избягват всякакви естествени добавки, задържащи влагата. Можете обаче да направите изключение, когато пресаждате кактус , съветва Селви.

Използвайте утайка от кафе, когато засаждате кактуси на закрито

Въпреки че стайните кактуси обичат да са в саксия и по-скоро се възползват от това, тъй като почвата изсъхва по-бързо, трябва да увеличавате размера на саксиите им на всеки няколко години или по-често, след като корените им започнат да се показват от дренажните отвори. По този начин можете също да освежите почвата и да възстановите загубените хранителни вещества. За съжаление, пресаждането може да стресира растението. Поради тази причина нашият главен градинар смята, че добавянето на използвана утайка от кафе към почвата на кактусите по време на пресаждането може да е полезно, тъй като може да помогне за предотвратяване на известен шок от пресаждането.

В ексклузивното си интервю за House Digest, Тифани Селви обяснява: „...малко кафеена утайка, добавена към почвата при пресаждането, може да помогне за дренажа и да осигури някои хранителни вещества, които да намалят шока от пресаждането.“ Тъй като хранителните вещества се освобождават бавно в почвата, е малко вероятно да изгорят корените. Вместо това, те ще помогнат на растението да се възстанови бързо. Освен това, собствениците на жилища са предупредени да не поливат стайните си растения кактуси в продължение на две седмици след пресаждането, за да не повредят наранените корени.

Добавете кафето по правилния начин и в правилното количество

Има цяло изкуство в приготвянето на кафе и използването на остатъците от кафе след това за вашите стайни растения - не можете просто да ги поръсите върху почвата в саксията. „Утайката от кафе никога не трябва да се добавя към повърхността на почвата, така че не планирайте да я използвате, освен ако не пресаждате кактусите си“, обяснява Тифани Селви по време на ексклузивното си интервю за House Digest. „Добавянето им към повърхността на почвата е рецепта за вредители и мухъл.“ Много мухи намират утайката от кафе за привлекателна и причиняват хаос, като гризат корените на растенията. Затова не забравяйте да ги смесите с почвата в саксията за желаните резултати или изобщо не ги смесвайте, ако се чувствате неохотни към риска.

Но как да определите точното количество кафе, което да добавите? Като усетите размера на саксията! „Ако искате да използвате утайка от кафе в почвата за кактуси на закрито, количеството наистина зависи от това колко голяма е саксията ви и колко почвена среда имате“, пояснява Селви. Нейното емпирично правило? „Това не е точна наука, но препоръчвам да бъдете предпазливи и да добавите шепа в големи саксии и само няколко супени лъжици в по-малки.“ В крайна сметка трябва да използвате изхвърлената утайка умерено, за да не задържа почвата твърде много вода около корените. „Просто се уверете, че сместа се отцежда добре, за да предотвратите гниене на корените“, е последният съвет на Селви, и вашите кактуси трябва да са златистозелени.