Стъпка по стъпка: Как да размножите потос

Вингообразните растения потос виреят в домове със слаба светлина и са изключително лесни за размножаване чрез стъблени резници . Когато знаете как правилно да размножавате потос , можете да разширите колекцията си от стайни растения безплатно, като същевременно освежите външния вид на растението потос, като от време на време подрязвате дълги, голи стъбла. Използвайте това ръководство стъпка по стъпка, за да подрязвате и размножавате растения потос в почва и вода.

Съвети за размножаване на потос

Всички видове потос могат да се размножават както в почва, така и във вода. Размножаването във вода обикновено е по-бързо, докато размножаването в почва води до по-здрави корени на растенията и резници, които може да не се нуждаят от пресаждане по-късно, ако ги размножите в просторна саксия. Методът на размножаване, който ще използвате, зависи от вас, но ето няколко начина да увеличите шансовете резниците на вашия потос да се вкоренят успешно.

Разпределете времето си правилно. Потос растенията могат да се размножават през всеки сезон , но ще получите най-добри резултати, ако ги размножавате през пролетта и лятото, когато растенията активно растат.

Обърнете внимание на възлите. Можете да направите множество резници от една лоза потос, стига всяка резница да има поне един или два листа и няколко листни възела (точките на стъблото, откъдето се появяват листата). Това е отличен начин да укротите обраслия потос или да подредите дълги лози с минимални листа.

Обърнете внимание на посоката. За резници, които имат два отрязани края, засадете края на стъблото, който е растял по-близо до основата на растението, а не до върха на лозата.

Оставете листо. За всяко отрязано стъбло се уверете, че оставяте поне едно листо, за да може родителското растение да произведе достатъчно енергия, за да развие още листа.

Как да размножаваме потос в почвата

Резниците от потос могат да се размножават в отделни саксии, но можете също така да размножите няколко резника от потос заедно в един контейнер за по-пълен вид. Използвайте качествена почвена смес, по избор хормон за вкореняване и тези съвети за размножаване в почвата, за да отгледате повече потос само за няколко седмици.

Стъпка 1: Вземете резници от Потос

С помощта на остри, стерилизирани ножици или резачки вземете резници с дължина от 10 до 15 см от здрави лози. Някои резници може да не се вкоренят, затова вземете повече резници, отколкото ви е необходимо. Уверете се, че всеки резник има поне един или два здрави листа и няколко листни възела и направете разрезите под ъгъл от 45 градуса директно под възела.

Стъпка 2: Премахнете долните листа

Внимателно откъснете всички листа, които растат близо до долната част на резниците. Оставете поне два листа в горната част на всеки резник.

Стъпка 3: Добавете вкореняващ хормон

Вкореняващия хормон е по избор, но може да ускори вкореняването на резниците и да помогне за предотвратяване на гниене. Ако използвате вкореняващ хормон , потопете долния 2,5 см от всеки резник във вода и след това го потопете в съд с прахообразен вкореняващ хормон.

Стъпка 4: Засадете резниците

Напълнете саксиите или тавите за засаждане с предварително навлажнена почвена смес и направете дупки за засаждане с дълбочина от 2,5 до 5 см в сместа с пръст или молив. Поставете отрязания край на резника в дупката за засаждане и уплътнете почвата около стъблото, за да го държите изправено. Всички листа на потоса трябва да са над линията на почвата.

Стъпка 5: Изчакайте резниците да се вкоренят

Преместете резниците на място, което получава ярка, непряка светлина и ги поливайте редовно , за да поддържате почвата влажна, но не и подгизнала. Ако домът ви е много сух , може да поставите прозрачна найлонова торбичка или капак за влажност върху резниците си, за да задържите влагата; това обаче не е задължително.

Обикновено потосът се вкоренява в почвата от четири до шест седмици. Ще разберете, че резниците са се вкоренили, когато започнат да растат и не могат лесно да се извадят от почвата с пръсти. След като резниците се вкоренят, пресадете ги в по-големи саксии, ако е необходимо, намалете поливането и се грижете за новите растения потос като за родителските.