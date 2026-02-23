Вечнозелен жив плет за вашата ограда

Ако търсите красива преграда в двора си, изборът на жив вечнозелен растителен вид е идеален, защото това означава, че получавате покритие през цялата година. Важно е да изберете точното дърво или храст, ако мястото за вашата преграда е на пълно слънце или е сравнително тясно пространство, което искате да запълните. Ще се радвате да научите, че има един сорт хвойна, който не само има компактен колонообразен растеж, но може да добави и зашеметяващ цвят. Това атрактивно дърво е известно като Juniper scopulorum 'Skyrocket' и ще бъде перфектният жив плет

„Skyrocket“ е сорт хвойна от Скалистите планини, което е още едно от онези вечнозелени дървета, които ви осигуряват уединение през цялата година и могат да нараснат до височина около 4,5 метра. Отгледано, за да се побере в тесни пространства, то се разпростира на ширина само около 60 см, което го прави абсолютно идеално за отглеждане като параван или жив плет.

Това, което ще ви хареса в това дърво, е атрактивната му синьо-зелена листа, която блести сребристо, когато слънчевата светлина огрява клоните. Освен това има и опадаща кора с прекрасен червеникаво-кафяв цвят. След като бъде засадено, това дърво расте с умерена скорост от около 30 см годишно.

Хвойната „Skyrocket“ е едно от онези дървета, които можете виртуално да засадите и просто да я наблюдавате как расте. Не изисква никаква поддръжка, освен поливане, докато се установява. Можете да засадите хвойновата си преграда за уединение на пълно слънце, но това дърво ще се справи и с частична сянка. Не е претенциозно към вида на почвата, стига земята да не е постоянно влажна. Ако искате хубав, стегнат жив плет, разпределете растенията си на около 90 см едно от друго, но за по-декоративна преграда с отворен план можете да оставите повече място между отделните дървета. С този тип засаждане можете да разпръснете хвойната си с други вечнозелени храсти, за да освежите двора си през цялата година.

След като бъдат засадени, поливайте дърветата си около веднъж седмично, ако не вали. Това ще помогне на корените да се установят добре в земята. След около 2 години ще откриете, че няма да е необходимо да поливате, освен ако не се сблъсквате с продължителен период на сухо време, тъй като тези дървета са устойчиви на суша. Най-хубавото е, че благодарение на красивия им колоновиден растеж, те няма да се нуждаят от резитба, така че можете просто да се отпуснете и да се наслаждавате на прекрасната им листа и красива структура години наред.