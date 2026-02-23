Засаждане и отглеждане на шалот: По-малко известен, но супер здравословен сорт лук

Шалотът се отличава с мекия си вкус и богато хранително съдържание. Благодарение на простото му отглеждане, можете да се наслаждавате на пресни зеленчуци директно от собствената си градина в продължение на шест месеца. Научете доказани методи за засаждане и съхранение на шалот.

Шалот - супер здравословен сорт лук

Шалотът е многогодишно растение от семейство Амарилидови (Amaryllidaceae). За разлика от обикновения лук, той образува гнезда, съставени от няколко или дузина по-малки луковици, съединени с обща пета.

Терминът „супер здравословен сорт“ не е случаен. Шалотът съдържа значително повече флавоноиди от обикновения лук – особено кверцетин и антоцианини, които имат антиоксидантни и противовъзпалителни свойства, защитават клетките, поддържат кръвоносната система и укрепват имунната система. Алицинът, който се произвежда при нарязване на шалот, има силни антибактериални и противогъбични свойства.

Освен това ще намерите повече витамин C, B6 и минерали като селен и манган. Фибрите и инулинът подпомагат храносмилането и правилната функция на червата. Благодарение на мекия им вкус, можете да ядете шалот суров, без да се притеснявате за стомашно разстройство.

Как да отглеждате шалот?

Шалотът е един от най-лесните зеленчуци за отглеждане в домашна градина. Той изисква по-малко грижи от обикновения лук, понася по-добре студ и е по-малко податлив на болести. Ако му осигурите тези основни условия, ще се радвате на изобилна реколта от ароматни луковици.

Засаждане на шалот

Времето за засаждане на шалот зависи от това кога искате да съберете реколтата. Започнете пролетното засаждане през първата половина на април, след като почвата се е размразила и температурата е достигнала минимум 5-7°C. Засаждането е през октомври. Не забравяйте да редувате културите си – не ги засаждайте на място, където други луковици са растяли преди това поне 3-4 години.

За засаждане изберете здрави луковици с диаметър 2,5-3 см. Засадете разсада на дълбочина 4-5 см, оставяйки 10-15 см между луковиците в реда и около 25-30 см между редовете. Поставете луковиците с върховете нагоре и леко притиснете почвата около тях.

Почва и място за шалот

Почвата за шалот трябва да е плодородна, добре дренирана и богата на хумус. Лека, песъчливо-глинеста почва с pH 6,0-7,0 е най-подходяща. Можете да обогатите почвата с компост преди засаждане.

Изберете слънчево място, на пълно слънце. Възможна е и частична сянка, но добивите ще бъдат по-ниски. Мястото трябва да е защитено от силни ветрове и от застояла вода.

Поливане и торене на шалот

Поливането на шалот трябва да е редовно, особено през периода на активен растеж през пролетта и началото на лятото. Поради плитката си коренова система, растението има високи изисквания за вода. Около две седмици преди планираната реколта намалете поливането, за да може луковиците да узреят по-добре.

През пролетта прилагайте комбиниран тор за зеленчуци, но с по-ниско съдържание на азот, отколкото за обикновения лук – около половината от стандартната доза. Продукти с преобладаване на калий и фосфор действат по-добре. Можете да торите два пъти по време на вегетационния период – в началото на вегетационния период и около месец по-късно, но не по-късно от средата на юни.

Грижи и размножаване на шалот

Грижите за шалот се ограничават до премахване на плевели, разрохкване на почвата и събиране на пожълтели листа. Размножаването се извършва вегетативно, чрез засаждане на грудки. След прибиране на реколтата изберете най-здравите, средно големи луковици като посадъчен материал за следващия сезон. Съхранявайте ги на сухо и добре проветриво място.

Болести и вредители по шалота

Шалотът е сравнително устойчив на болести и вредители. Най-често срещаният проблем е лученият коренов червей, чиито ларви се хранят с луковиците, причинявайки гниене. Предотвратете появата му с правилно сеитбообращение.

Друг вредител е лученият коренов червей, микроскопичен нематод, който причинява деформация и разцепване на луковиците. Най-добрият метод е превенцията – засаждане на здрави разсади, дълги сеитбообращения и избягване на влажни почви.

Що се отнася до гъбичните заболявания, шалотът може да бъде изложен на риск от мана, която се проявява като сиви петна по листата. Осигурете достатъчно разстояние между растенията и избягвайте поливане на листата.