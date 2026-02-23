Тръмп отсега мисли за президентските избори през 2028 година: Ето кои са основните фаворити

Кой ще бъде кандидатът за президент на републиканците, който ще излезе на изборите през 2028 година в САЩ? Според американското издание Axios, Доналд Тръмп избира между настоящия вицепрезидент Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио. Според изданието, президентът отсега пита своите съветници и доверени лица дали подкрепят кандидатурата на вицепрезидента Джей Ди Ванс или държавния секретар Марко Рубио от републиканците на президентските избори през 2028 г. в САЩ.

Според тях Тръмп задава този въпрос все по-често, тъй като е фокусиран върху своето наследство и счита, че няма по-добри кандидати за неговото запазване от Ванс и Рубио. Според събеседниците на изданието, Тръмп дава предпочитание на вицепрезидента Ванс, но публично и в частен ред все по-често хвали Рубио за нарастващия му авторитет на поста държавен секретар. При това всички пет източника предупредиха да не се разглежда това „като влошаване на отношенията на Тръмп с Ванс“. „Ванс-Рубио е идеалният тандем на президента за 2028 г. и, за да бъде ясно, Ванс е основният кандидат“, казва пред Axios анонимен съветник на Тръмп.

Марко Рубио е готов да подкрепи Джей Ди Ванс, ако той обяви кандидатурата си за президентските избори, пише изданието. Според последните социологически проучвания за потенциалните кандидати за президент на САЩ, Ванс значително изпреварва Рубио и всеки друг републиканец, отбелязва изданието.

