Най-важните новини за деня: 23 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 23 февруари 2026 г.

КАБИНЕТЪТ "ГЮРОВ" СМЕНИ ВСИЧКИ ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ

Служебното правителство назначи нови 28 областни управители като освободи досега заемащите тези длъжности, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

КАБИНЕТЪТ ИСКА СМЯНА НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА МВР (ВИДЕО)

По предложение на министъра на вътрешните работи служебното правителстов на Андрей Гюров иска смяна на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Новината обяви служебният вътрешен министър Емил Дечев по време на брифинг в Министерски съвет. "Това е най-висшата професионална длъжност в МВР, което има важна роля в изборния процес и именно поради тази причина ролята на главният секретар е ключова за едни честни и законосъобразни избори", добави още Дечев.

НОВИЯТ ПРАВОСЪДЕН МИНИСТЪР ОБЯВИ КАК ЩЕ ПРИТИСНЕ ВСС ДА СМЕНИ САРАФОВ

"Искам определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор, защото такъв няма. По силата на закона Борислав Сарафов не може да изпълнява тази функция - на изпълняващ функциите главен прокурор, който беше наречен "Г-н Никой" от няколко съдебни състава и следва бъде определен нов такъв, за да прекратим тежката конституционна криза, в която се намира България". Това заяви пред bTV служебният правосъден министър Андрей Янкулов. Още: Спасяването на Сарафов започва: Прокурори скочиха на Владимир Николов, обвиниха го в злоупотреба и лични зависимости

"КОЛЕГИ МИ ПРЕДАВАХА ПОСЛАНИЯ ОТ САРАФОВ ДА СЕ ОТКАЖА, ЧЕ СЕ САМОУБИВАМ": ГОВОРИ ОТСТРАНЕНИЯТ ПРОКУРОР НА ПЛЕВЕН

При мен идваха колеги, които ми предаваха послания от Борислав Сарафов да се откажа от мястото си на председател на Асоциацията на прокурорите в България. Казваха ми, че с моите публични изказвания, аз се самоубивам. Но аз не се притеснявам. Това каза окръжният прокурор Владимир Николов в ефира на Нова телевизия, който преди дни беше отстранен от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) като окръжен прокурор на Плевен.

ВЪТРЕШНИЯТ МИНИСТЪР СЕ СРЕЩНА С РАБОТЕЩИТЕ ПО "ПЕТРОХАН" И "ОКОЛЧИЦА"

"По никакъв начин не съм се намесвал и няма да се меся кои доказателства да кредитирате, кои версии да поддържате или изключите. Очаквам да направите пълно, всестранно и обективно разследване по двете досъдебни производства и да успеете да разкриете обективната истина. Само така може да внесем успокоение в обществото." С тези думи министър Емил Дечев се обърна към екипа от Главна дирекция "Национална полиция", ангажиран с разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица", съобщиха от пресцентъра.

ЕКЗЕКУЦИЯ? ВЕРСИЯТА НА БОЙКО СТАНКУШЕВ ОТ АКФ ЗА ТРАГЕДИЯТА “ПЕТРОХАН – ОКОЛЧИЦА“ (ВИДЕО)

Имало ли е екзекуция край хижата в Петрохан и в подножието на Околчица? В предаването Студио Actualno известният журналист и директор на Антикорупционния фонд (АКФ) Бойко Станкушев сподели своята гледна точка за случилото се. Той отговори на въпроса доколко версията на разследващите за три самоубийства в Петрохан и две убийства, последвани от самоубийство под Околчица, се доближават до обективната истина: “Не ми е работа да анализирам разследването дотук, то е и въпрос на определен капацитет. Но, първо, от това, което виждаме от първата екзекуция насам, екзекуция е, тези хора според мен са...

КОЙ ПЕЧЕЛИ НАРОДНАТА ЛЮБОВ? НОВО ПРОУЧВАНЕ

Лидер в подредбата е Новата формация на Румен Радев събира подкрепата на 32.7% от гласуващите. Това показават данните от проучване на "Тренд" по поръчка на "24 часа", посветено на електоралните нагласи спрямо предстоящите предсрочни парламентарни избори. Изследването е реализирано в периода между 12 и 18 февруари 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1002 души на възраст над 18 години.

"ВСЯКА КОЗА НА СВОЙ КРАК": БОРИСОВ ПАК ОТРЕЧЕ ГЕРБ ДА ИМА ОБЩО С ПЕЕВСКИ (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пак отрече партията му да има нещо общо с Пеевски, но и с всяка друга партия, участвала в управлението. Той определи протестите през декември, които свалиха правителството през декември, като "най-доброто, което ГЕРБ можеше да получи".

"Докато сме единни - нито Делян, нито Доган може да ни съборят, нито Асен, нито Мирчев, нито Радев. Българинът обича силно да люби и силно да мрази. Ние бяхме в конфигурация, в която станахме мразени, но свършихме работа. Сега, пак българския народ има поговорка - всяка коза на свой крак. Нямаме общо с никоя друга партия", коменира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на партийно събитие в Стара Загора.

СТАНКА ЗЛАТЕВА ПРЕД ACTUALNO.COM: НИКОГА НЕ СЪМ ВИЖДАЛА ПЕЕВСКИ! РАЗВАЛИХМЕ РАХАТЛЪКА НА ЦСКА И ГАНЧЕВ

Председателят на Българската федерация по борба Станка Златева даде обширно интервю пред Actualno.com, в което коментира призивите за оставка и организирането на протест срещу нейното управление. По думите ѝ, единствено спортният клуб по борба ЦСКА начело с Гриша Ганчев, както и Цоло Божилски, са против ръководството на федерацията. Златева смята, че има пълната подкрепа на 100 клуба, гласували за нея на Общото събрание миналата година. И добави, че има информации, че от опозицията обикалят по градовете да събират подписи за свикване на извънредно Общо събрание, но никой не е съгласен с тази подписка.

МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ В АЛБАНИЯ ПРОБВА ДА ПРИПЕЧЕЛВА НА ГЪРБА НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО: ПОЛУЧАВА ЛИ Й СЕ?

Македонската организация "Илинден - Тирана", определяна като маргинална в Албания и аналогична с непризнатата в България ОМО "Илинден", се опитва да припечелва пари на гърба на македонското малцинство в Албания. Това прозира в създадения от нея сайт minoritete.al, който претендира да е национална платформа за всички 9 малцинства в страната. Сайтът обаче е източник на реч на омразата срещу българите. Извод, който правим след като преди седмица в него беше публикувана позиция на "Илинден - Тирана" срещу албанския българин Ервис Талюри, в която се отрича съществуването на българите. Също така сайтът далеч не отразява всички малцинства, а само македонското. Но виждаме, че дори и там нещата не са безкористни.

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ РУСИЯ И СЪРБИЯ: ПАРАВОЕННИТЕ ЛАГЕРИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ОМРАЗА И ШПИОНАЖ В ЕВРОПА

Паравоенни лагери, които разпространяват расова и религиозна омраза и шпионаж в цяла Европа и които наблюдават руски опозиционни активисти и приютяват експулсирани руски дипломати. Това са някои от скандалите, които свързват Русия със Сърбия, пише в свой задълбочен материал "Радио Свободна Европа", който идва след разкриването на руското паравоенно училище в нашата западна съседка Сърбия през септември 2025 г.

"УРОЦИТЕ ОТ УКРАЙНА": ВОЙНАТА НА БЪДЕЩЕТО ВЕЧЕ Е ТУК, А САЩ ИЗОСТАВАТ

Войната в Украйна е едновременно конфликт от миналото и бъдещето, твърди Foreign Affairs. От една страна тя напомня на Първата световна война със своите статични фронтови линии, окопи и обширна ничия земя, където войниците загиват масово. От друга страна определящата черта на този конфликт са иновациите и съвременните технологии. Никога досега въоръжен конфликт не е използвал в такава степен сателитни системи, автономни платформи, програми за изкуствен интелект и специализирано високотехнологично оборудване.

ИСКАМ ДА ПРАТЯ БРИТАНСКИ ВОЙНИЦИ В УКРАЙНА: НОВИТЕ ЧИСЛА ЗА КАСАПНИЦАТА ТАМ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Искам да съм първият британски министър на отбраната, който да изпрати британски войници в Украйна. Това ще означава, че войната там е свършила. Думите са на сегашния британски министър на отбраната Джон Хийли – той ги каза пред световноизвестното британско издание The Telegraph.

"ОТ КУХНЯТА" НА ИРАН: ВЪРХОВНИЯТ ЛИДЕР Е ПОДГОТВИЛ СМЪРТТА СИ, ИМА СИСТЕМА ЗА НАСЛЕДЯВАНЕ ПРИ ФАТАЛНА ВОЙНА

В началото на януари, когато Иран беше изправен пред национални протести срещу режима и заплаха от удари от страна на САЩ, върховният лидер аятолах Али Хаменей се е обърнал към доверен и лоялен помощник, за да управлява страната - Али Лариджани, най-висшия служител по националната сигурност. Оттогава 67-годишният политик, бивш командир в Революционната гвардия и настоящ председател на Върховния съвет за национална сигурност, ефективно е начело на Ислямската република.