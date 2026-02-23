Овошките трябва да се засаждат веднага щом почвата позволява, но след като е отминала заплахата от замръзване. Градинарите обикновено предпочитат засаждане на дървета в късна есен. Някои овощни дървета обаче могат да виреят добре, ако са засадени в началото на пролетта.

Овошките, които е най-добре да засадите през пролетта

Крушите са отличен избор за ранно пролетно засаждане. Засаждането на круши рано през пролетта ще им помогне да изградят коренова система преди летните жеги. Мразоустойчивите сортове като Bartlett, Kieffer, Orient и Seckel са добър избор за засаждане, когато почвата е обработваема и не е замръзнала.

Изберете място, което получава шест до осем часа пълно слънце и добре дренирана почва. Избягвайте зони, където се натрупва студен въздух, известни още като „джобове за мраз“, тъй като цветовете на крушата са чувствителни към късните пролетни слани.

Сливовите дървета виреят добре, когато са засадени в началото на пролетта, докато все още са в латентен стадий. Това време помага да се сведе до минимум шокът от пресаждането и дава време на корените да се установят преди настъпването на летните жеги. Те цъфтят рано, често произвеждайки цветове преди появата на листата.

За да се осигури добро опрашване, е важно да се засадят поне два различни сорта. Изберете място, което е огрявано от слънце и има добре дренирана, глинеста почва. Фрийд препоръчва особено сорта слива Superior като отличен избор за пролетно засаждане. Тези сливи са едри, сочни и сладки, с ярко жълта плът.

Ябълковите дървета са чудесно допълнение към всяка градина. В по-студените райони ранната пролет е идеална за засаждане, тъй като съответства на цикъла на растеж на ябълковото дърво.

За малък двор, помислете за джуджести или полуджуджести сортове, като например устойчивата на болести ябълка Болдуин. Когато засаждате, изберете място, което получава шест до осем часа слънчева светлина на ден и се уверете, че почвата е добре дренирана и има добра циркулация на въздуха.

Прасковите добавят естетическа привлекателност към градините и дават сочни, сладки плодове две до четири години след засаждането, в зависимост от сорта. Ранната пролет е идеалното време за засаждане на това дърво, тъй като е студоустойчиво и самофертилно.

Засадете прасковеното дърво, след като земята се е размразила и е обработваема. Изберете слънчево място с шест до осем часа пълно слънце и добре дренирана почва. Избягвайте засаждането на това дърво в края на пролетта или лятото, тъй като топлината може да стресира или дори да убие новите дървета. Поливайте дървото ежеседмично през първия вегетационен период и помислете за нанасяне на слой мулч, за да се запази влагата.

Черешите са известни с ароматните си цветове, които могат да бъдат бели или розови през пролетта, буйната си зеленина и сладко-кисели плодове. Ранната пролет е подходящо време за засаждане на черешово дърво. Това време съответства на естествения цикъл на растеж на дървото, тъй като черешовите дървета започват да се разлистват рано. Засаждането след като земята се е размразила и рискът от замръзване е отминал, позволява на дървото да се закали до лятото.

