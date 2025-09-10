Трябва ли да режете цинии, когато цветовете им прецъфтят?

Ярките цветове на цинията са акцент във всяка градина. Когато обаче тези цветове започнат да избледняват и да губят цвета си – или дори да покафеняват – е лесно да започнете да се паникьосвате. Трябва ли да отрежете цветовете? Или да ги оставите?

В крайна сметка, най-доброто решение е да се отрежат избледнелите, прецъфтели цветове – процес, известен като премахване на изсъхналите цветове. Това ще насърчи растението да пренасочи енергията си към производството на нови цветове, така че градината ви ще се окъпе отново в цвят за нула време. Ето как трябва да го направите, според експерти по градинарство.

Защо трябва да режете циниите?

„Отстраняването на избледнелите или прецъфтели цветове на цинията ще помогне на растението да образува още повече цветове и ще го поддържа здраво и жизнено“, казва Стивън Енгел, регионален мениджър клиенти в PanAmerican Seed.

Има и други предимства на премахването на сухите цветове. То също така изсветлява цветния лист, така че е по-малко вероятно цветовете да паднат от дъжда или вятъра, казва Лиза Мейсън Зиглер, автор на „ Наръчник за рязани цветя“.

Премахването на по-стари цветове може дори да увеличи въздушния поток, като по този начин сведе до минимум риска от болести и вредители. „[Това] намалява вероятността от Botrytis , гъбичка, пренасяна по въздух, която живее върху мъртъв органичен материал и може да причини гниене на растението“, добавя Енгел.

Как да го направим

Готови ли сте да започнете? Ето как правилно да отстраните цветчетата на циниите си, за да се върнат към по-жизнерадостния си цвят.

Търсете изсъхнали цветя

Време е да отстраните пресни цветове, когато цветето започне да увяхва или забележите, че краищата на венчелистчетата започват да покафеняват.

„С напредването на възрастта цветовете избледняват и развиват семена; стават по-тежки и често висят по-ниско на растението от тежестта“, казва Циглер. Много по-стари цветя също ще започнат да развиват петна или ухапвания от насекоми. „Центровете на цветята са склонни да остаряват първи и да започват да изглеждат мръсни“, добавя тя.

Знайте къде да подрязвате

Мястото, където отрязвате цъфтежа, ще определи къде ще се появи следващата пъпка. Начинът, по който отрязвате отцъфтелите цинии, варира в зависимост от това дали са за рязани цветя или за градината ви.

За озеленяване: „Направете разреза над два листа, за да генерирате нови кълнове“, казва Циглер. За градина с рязани цветя: „Направете разрезите по-дълбоки по растението, за да генерирате по-дълги, прави стъбла.“

Премахнете прецъфтелите цветове

Подрязвайте циниите с градински ножици за чист разрез или ги прищипвайте с пръсти. Ако режете цинии за свежи цветове, Енгел предлага да използвате само ножици, за да ги подрязвате.

Премахването на мъртвите цветове на циниите е постоянна задача. „Започва веднага щом първите цветове остареят и продължава през целия сезон“, казва Циглер. „Редовното му извършване, като например в събота сутрин, поддържа растението в най-добро състояние.“