Грижа за ягодовите растения през есента

Въпреки че растенията ви са приключили с плододаването, все още не сте приключили с грижите за ягодите. Някои градинари предполагат, че техните ягоди (Fragaria ananassa) са достатъчно издръжливи, за да преживеят зимата, докато други не осъзнават, че ягодите са многогодишни растения, на които можете да се наслаждавате година след година.

Ягодите са многогодишни растения до зона 5, но много суровите зимни условия могат да увредят и дори да убият тези растения. Правилното презимуване на ягодите им позволява да процъфтяват – не само да оцелеят – независимо дали са в земята или в саксия. Ако искате вашите ягодови растения да продължат да дават плодове през следващия сезон, не е твърде късно да ги подготвите за предстоящата зима. Зимната подготовка трябва да започне през есента и да продължи през студения сезон. Като следвате тези стъпки, можете да си осигурите най- добрата и най-обилна реколта от ягоди за следващата година.

Ще разберете, че ягодите ви навлизат в период на покой, когато започнат да произвеждат по-малко листа. Можете също да изберете да подрежете мъртвите листа на този етап, но не забравяйте да не отрязвате здравите стъбла.

Ягодовите растения, засадени в земята, ще се нуждаят от щедър слой мулч, за да се затоплят. Изчакайте, докато нощните температури паднат под нулата постоянно, преди да направите това. Най-добрите видове мулч, които да помогнат на вашите ягодови растения да виреят, са слама, борови иглички и нарязани листа. След значителни замръзвания и зимни бури, ще искате да проверите ягодите си и да нанесете отново мулч, ако е необходимо.

Презимуването на саксийни ягоди е по-трудно. По-трудно е да се затопли, защото нямат изолация в земята. Внасянето им на закрито е най-добрият вариант, ако е възможно. Ако това не е възможно, имате други възможности за зимуване на ягодите. Можете да увиете одеяла около саксиите, за да осигурите изолация, както и да добавите мулч към повърхността на почвата. Ако е възможно, поставянето на саксии до стена също може да помогне за предпазването им от излагане на вятър.

За градинари с ограничено пространство, ягодите растат добре в контейнери или висящи кошници. Видовете, неутрални през деня, са най-подходящи за контейнери, защото не произвеждат толкова много издънки. Тези издънки, които не биха могли да се вкоренят в контейнер или висяща кошница, ще отслабят основното растение с течение на времето. Те трябва да се премахват веднага щом се появят.