Димитър Зоров: Ваксинацията срещу шарка при животните е пагубен процес, който не работи

„Протестът, който беше организиран преди около 15 дни, когато беше комисарят по земеделието Хансен в България, беше организиран от около 6 организации, после се присъединиха още 30 организации, беше в подкрепа на политиката на министъра на земеделието“. Това заяви в предаването „Лице в лице“ по bTV Димитър Зоров, председател на асоциацията на млекопреработвателите и на говедовъдите в България. „Защото в същия ден един господин, който заедно с господин Проданов - Симеон Караколев на овцевъдите, така заплашваше постоянно всички съществуващи министри и премиери, че излизат на протест, ако не се ваксинира за шарката“, посочи той.

По думите му това е процес, който се вижда, че в нито една друга страна не работи от 23 години, защото носи пагубни проблеми на икономиката и не решава здравословния въпрос. „Но един човек е решил, че трябва много да печели от този бранш и фактически да манипулира... Когато ви наложат забрана да си изнасяте продуктите, примерно, а той изкупи от определен брой лица и има налични млечни продукти, за които той иска по 2 евро на килограм сирене компенсация, и срещу това ще вземе 500 хиляди евро. Или иска по 100 евро за компенсиране на щетите на една овца, че ти нямаш право да си продадеш млякото, заради това, че държавата ти го е ваксинирала, а той ги е накарал на сила да го ваксинират. И това трябва един бюджет - 100-150 милиона, от които някои хора ще печелят“, коментира Димитър Зоров.

"Ние протестирахме, защото смятахме, че Симеон Караколев ще организира протест. За да видят, че има и друга гледна точка на нормално мислещите, здраво мислещите хора. И там има животновъди, които са в центъра на епидемията. В Съединение имаше човек, покрай който всичко беше изтребено - Александър Алексеев. Неговите животни са здрави, защото той спазва условията за биосигурност. А господин Караколев се противопоставя и казва "няма нужда от огради, хората нямат пари". Който има пари да спазва? И ние как пазим тези стада, тази държава", коментира Димитър Зоров. "Как можеш да се довериш на човек, който е фалирал и ликвидирал своя бизнес, да му дадеш да прави политика в бранша", попита той и допълни, че Симеон Караколев няма животни и че експлоатира бранша.

