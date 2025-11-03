След решението на Тръмп: Ясно е кога САЩ ще възобновят ядрените си тестове

Съединените щати се подготвят да тестват изстрелването на междуконтинентална балистична ракета "Minuteman III", способна да носи ядрена бойна глава. Изстрелването от базата Ванденберг в Калифорния ще бъде първото след като Доналд Тръмп нареди възобновяването на ядрените оръжейни тестове. То е насрочено в периода 5 – 6 ноември, предава NewsWeek.

Въздушните сили на САЩ разполагат с 400 ракети "Minuteman III", разположени в силози в Колоредо, Монтана, Небрска, Северна Дакота и Уайоминг, като към тях има общо 800 ядрени бойни глави. Тръмп взе решението за рестартиране на ядрените тестове след демонстративните учения на Путин.

Американският президент Доналд Тръмп реши да възобнови ядрените тестове след ученията на руския лидер Владимир Путин, който се похвали с успешните изпитания на подводния ядрен дрон "Посейдон" и на ракетата крилатата ракета с ядрен двигател "Буревестник". Самият Путин нарече ракетата "уникално оръжие, което никоя друга страна в света не притежава". Експерти обаче го опровергаха, като обявиха, че "Буревестник" използва стара технология, от която страните в НАТО отдавна са се отказали.

