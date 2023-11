5 неща, които ще се случат с тялото ви, ако спрете да пиете вино

Много хора имат навика вечер да изпиват по чаша вино . Особено червеното отдавна се смята за полезно за сърцето и като средство, насърчаващо дълголетието. То е и основна част от средиземноморската диета, считана за една от най-добрите. Скорошни изследвания поставят под въпрос дали пиенето на тази алкохолна напитка осигурява значителни ползи за здравето и че рисковете, свързани с пиенето на алкохол – дори в ниски или умерени количества все пак съществуват, пише Eat This, Not That.