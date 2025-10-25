Хапвайте ТОВА и високото кръвно ще стигне пак до нормите

Близкото до високата граница кръвно налягане не задължително прави видими симптомите си. И често си нямаме ни най-малка идея, че нещо не ни е наред заради него. Сред нас има хора, които са свръхчувствителни към повишаването му и стават жертви на много кофти усещания. Но е документирано, че преобладаващата част могат да не узнаят години наред, че страдат от него. Докторите задължително ни увещават да го проследяваме внимателно, но в реалността по правило не се получава по този начин - обикновено като се чувстваш във форма, не не може да ти дойде на ума, че страдаш от проблем със високото кръвно.

Да си с високо кръвно обаче никога не е нещо чак толкова страшно.Повечето причини за хипертония идват от ситуации, които всеки забелязва на ежедневна база. По-сериозните фактори са по-високо тегло, сведена до много ниски нива физическа активност, изпълнена с лоша храна диета, димящи цигари, битови навици с алкохола, нервно напрежение, диабет, развиване на хронични болести и в някои случаи генетична обусловеност. Общо взето като се надрасне 42 годишна възраст да започнете да се самонаблюдавате значително по-внимателно.

Има често страдащи хипертоници, за които е много важно да поглъщат предписани хапчета. Обаче повечето от хората са от вида, които страдат от повишено налягане неочаквано и рядко. Към които и да принадлежите обаче е препоръчително да разбирате кои са скритите полезни неща, които ще ви асистират да понижите кръвното за броени минути. И то докато сте у дома. Тези малки тайни не решават проблема с медицинската работа, но могат изключително нужни в най-ранния етап. Важно е впрочем да ги направите част от ежедневието си, понеже те са изключително полезни при безчет здравни беди.

• Опитайте това

Канелата ,това чудо на природата, е много приятна както като аромат, така и като нещо за небцето. Подправката изобилства от невероятно полезни за организма целебни качества. Понижава напрежението върху нервите и доказано има благоприятстващ кръвното налягане. Ето какъв е номерът. Сложете малко вода в чаша с кисело мляко и изсипете около половин чаена лъжичка канела. Може за вкус и лъжичка мед. Тази освежаваща напитка работи веднагически.

• Повече чесън

В домашната аптека, чесънът е известен с толкова много преимущества, че ако го превърнете в интегрална част от храната ви, ще ликвидирате високото кръвно. Чесънът е приет като един от най-добре приложимите натурални антибиотици. Редуцира високото кръвно, номер едно е в борбата с лошия холестерол. Ако не ви се нрави под формата на скилидка, по-скоро пробвайте с малка лъжичка чесън на прах. Отново действа добре. Непременно обаче го приемайте суров.

• Интересен трик

Съществува един любопитен трик, който бихте могли да прибавите към съкровищницата. Директно трябва да сложите палец и среден пръст върху мястото зад меката част на вашето ухо. После упражнете натиск надолу към ключицата. Това нещо се прилага 7-8 пъти за всяко ухо. Още една ключова точка е разположена на 0,5 см от меката час на ухото в посока към носа. На това място е хубаво да проведете разтриване.

• Магическото каркаде

Ако съществува билка, която да е изключителен дар в битката против високото кръвно налягане, това в крайна сметка е хубавата отвара от каркаде. Това е един от могъщите природни прийоми за сваляне на вашето кръвно. И всъщност, има още сериозен списък от полезни свойства. Поради начина, по който оказва ефект на нервите, поема функцията и на антидепресант. Освен това дава много мощ на имунната защита, понеже носи в себе си най-големите нива на витамин Ц от всички чайове. Изобилства също на желязо и има доказан ефект върху хемоглобина. Разбрано е, че има ефект и при превишило допустимия максимум тегло.

• Пробвайте и това

Едва ли е съвпадение това, че когато сме с повишен стрес, ние въздишаме. Затова в началото се опитайте да се отпуснете повече. Поставете на очите си с кърпа, за да редуцирате външните стимули. Поемете въздух с корема. За да се получи добре бихте могли да поставите ръка на стомаха си и да забележите как той се повдига нагоре. Поемайте въздух за около 4 секунди. А после като издишате, задръжте по този начин за още четири секунди. И пак отначало. Ще са ви необходими 4-5 минути, а може и повече. С този прийом се подпомага притока на кръв към тъкани на тялото, а високото кръвно намалява.

• Студен компрес на тила

Тук са ефективни два варианта, които да въведете в арсенала си. Първият е да поставите дланите си върху течаща студена вода на мивката. Не мърдайте така за няколко минути и е много възможно да усетите добър ефект. Другата ефикасна тактика е да поставите хладка кърпа на тила. Трябва да сте наясно обаче - не трябва водата да е близо до ледената, достатъчно е да бъде хладничка.

• Чай номер две на помощ

Ментовият чай е лек за психиката, сърцето и за скочилото нагоре кръвно налягане. Той винаги може да редуцира кръвното и благодарение на ролята му да усетите кардинално облекчение.

• Един лесен масаж

Ако в непосредствена близост до вас има някой, попитайте го дали може да ви отдели време за масаж. Ключовите места са местата на тила. Задължителен е и масажът на раменете, който да преминава с пръстите надолу към лопатките.

• Целебна отвара

Дойде време и за нещо страшно полезно - мляко и коприва. Приготвя се по този начин - като заливаме две лъжици сухи листа от коприва с около две прясно мляко. Поставяме на котлона и гледаме да кипне хубаво, а после премахваме от огъня. Разбира се, дайте му време да изстине. Поглъщаме по една чаша от природосъобразния лек при повишено кръвно налягане.

Идеи за здраве

Всичко събрано досега върши облекчаваща работа в напечените ситуации. Би било добре обаче, ако сте си поставили за цел наистина да ликвидирате високото кръвно, да разгледате този класически списък с мерки с 10 важни неща. Ако ги включите в ежедневието ви правилно, повече няма да сте подложени на мъките от високото кръвно.

- Дайте си сметка за излишното тегло. Всеки опит за отслабване ще е ход напред в сражението с високото кръвно.

- Започвайте деня с упражнения редовно. Спокойни разходки, леко потичване, каране на колело, час-два плуване в басейн, танците също са много полезни. Отдайте се поне 15-20 минути на ден за тези раздвижвания.

- Консумирайте полезни храни. Много повече зеленчуци, плодове, зърнени храни. Сериозно се вгледайте в диетата си, дайте си сметка кое ви ви прави уязвими и го изрежете от храненето си.

- Занижете солта. Което значи и да ходите по-малко в заведения и топли кухни, защото на тези места храната обичайно е пресолена. Разчитайте повече на печката у дома.

- Добре проучен факт е, че, пациентите, които имат високо кръвно, поглъщат алкохол над необходимото. Горният праг всъщност е само бира на ден или чаша вино. Ако надвишите тази доза е почти сигурно, че ще стигнете до високо кръвно. Правилото важи и за цигарите - повече от 5-6 дневно ще ви правят проблеми с кръвното.

- Завишеният стрес е един от класическите фактори. Направете всичко възможно да го намалите и да намирате лично време за вас самите, за да сте по-малко напрегнати.

Използвайте тези съвети! Те не са заместител на лекарска консултация. Но са нещо от първа полза, което може да ви помогне. Надяваме се да сме ви били полезни!