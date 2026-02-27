Пиете газирана вода всеки ден? Прочетете това преди да продължите

Газираната вода е фантастичен вариант за тези, които искат да увеличат приема си на течности. Тя е по-интересна от обикновената вода, като същевременно е по-здравословна алтернатива на повечето сокове и газирани напитки, особено на ароматизираните.

Редовна консумация на газирана вода

Газираната вода е просто вода, влята с въглероден диоксид, често съдържаща естествено срещащи се или добавени минерали като калций, магнезий, натриев бикарбонат или калиев сулфат. В зависимост от източника, тя може да включва и естествени аромати.

Точно както когато се намират в храната, тези минерали са свързани с редица ползи за здравето. „Тези минерали (калций, магнезий и натрий) могат да помогнат за поддържане на хидратацията.“, здраве на костите и функцията на нервите и мускулите. „Обикновената газирана вода не предоставя същите ползи, защото е просто газирана вода (и не съдържа минерали). Както газираната минерална вода, така и обикновената газирана вода хидратират точно като обикновената вода“, добавя Лора Хърши, диетолог от Лос Анджелис.

Въпреки това е много малко вероятно да пиете достатъчно газирана вода, съдържаща минерали, през целия ден, за да се възползвате от минералните ползи, които бихте получили от храната.

Какво се случва, когато пиете газирана вода всеки ден?

Имайки това предвид, какво можете да очаквате, когато се наслаждавате на тази газирана вода всеки ден?

„Много хора не пият достатъчно вода, така че когато видя някой да пие газирана вода всеки ден, се радвам, че поне работи за задоволяване на ежедневните си нужди от течности“, казва Хърши. „Газираната напитка може да им придаде газирано усещане в устата, подобно на газираната напитка, без добавена захар.“

Газираната вода може също да помогне на хората да намалят приема на алкохол, като алтернатива на празничния аперитив. „Ако някой замени алкохолните напитки с газирана вода, може да види допълнителни ползи като подобрен сън, по-добър контрол на кръвната захар, намален прием на калории и по-стабилен апетит – особено когато се комбинира с балансирана диета“, казва Кланси-Строун.

Газирането на газирана вода също може да има своите предимства. „Газирането може да създаде подуване на корема, което може да помогне на някои хора да се чувстват по-сити и да намали глада. Освен това, някои проучвания показват, че газирането може да подобри начина, по който клетките използват глюкоза за енергия, потенциално понижавайки нивата на кръвната захар.“ Тези ефекти са малки и са необходими повече изследвания – устойчивата загуба на тегло все още зависи от балансирана диета и редовна физическа активност, а не само от газираната вода.“

Възможно е да има и някои ползи за здравето на мозъка, свързани с този вид вода, като едно проучване установява, че пиенето на газирана вода в гореща външна среда може временно да увеличи кръвното налягане и притока на кръв към мозъка, подобрявайки бдителността, мотивацията и настроението. Въпреки това, доказателствата не сочат, че газираната вода представлява реален риск за нивата на кръвното налягане, дори за хора с хипертония.

Въпреки това, газираната вода може да има някои не особено впечатляващи ефекти върху зъбите и храносмилателното здраве при определени хора. „Едно нещо, за което предупреждавам клиентите си, е, че газираната вода може леко да ерозира зъбния емайл, затова им предлагам да използват сламка или да изплакват устата си с обикновена вода, след като пият газирана вода, за да предпазят зъбите си“, казва Хърши. Изборът на газирана вода без цитрусов вкус може да бъде по-щадящ и за зъбите ви.

„Карбонизацията може да раздразни хората с чувствителна храносмилателна система и може да доведе до подуване на корема , газове и/или влошаване на киселинния рефлукс“, добавя Кастро, въпреки че този страничен ефект варира от човек до човек.

