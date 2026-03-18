Зеленски: Имам лошо предчувствие

Имам "много лошо предчувствие", каза президентът на Украйна Володимир Зеленски, коментирайки как американо-израелската война в Иран може да засегне Украйна. Ситуацията в Близкия изток изглежда ще породи негативни последици за Украйна и по-конкретно за преговорите за прекратяване на войната, макар те да буксуват от дълго време. "Мирните преговори постоянно се отлагат. Има една причина – войната в Иран", каза Зеленски в интервю за BBC, публикувано днес, 18 март.

Другата причина е, че Украйна може да се сблъска с дефицит на ракети "Пейтриът", тъй като американските ресурси ще бъдат насочени в Близкия изток, съответно се очаква да има трудности при закупуването на така необходимите боеприпаси по програмата PURL, по която съюзниците купуват военно оборудване за украинската армия.

Ситуацията е от полза за Владимир Путин, защото повишава цените на енергията, добави Зеленски.

"За Путин дългата война в Иран е плюс. В допълнение към цените на енергията, това означава изчерпване на американските резерви и на производството за противовъздушната отбрана."

"Америка произвежда 60-65 ракети ("Пейтриът") на месец. Представете си, 65 ракети на месец са около 700-800 ракети годишно", каза той. "А в първия ден от войната в Близкия изток бяха използвани 803 ракети."

В интервюто Зеленски коментира и разногласията между президента на САЩ Доналд Тръмп и британския премиер Киър Стармър относно американските удари срещу Иран. Той каза, че се надява те да се срещнат и да намерят общ език. "Много бих искал президентът Тръмп да се срещне със Стармър... за да могат да имат обща позиция", отбеляза Зеленски.

