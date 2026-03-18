Войната в Украйна:

Под Черно минава само 1 оптичен кабел, а светът има нужда от повече: С нов подводен кабел България ще свърже Европа и Азия

18 март 2026, 11:37 часа 717 прочитания 0 коментара
Под Черно минава само 1 оптичен кабел, а светът има нужда от повече: С нов подводен кабел България ще свърже Европа и Азия

На фона на смутните времена на конфликти и кризи Черно море става важно освен във военен аспект, и по отношение на глобалната свързаност.

Преди месец и половина предишният кабинет разреши на 5 научноизследователски кораба, плаващи под чужд флаг, да проучват морските пространства на България в Черно море за реализацията на проекта "Кардеса".

Проектът "Кардеса" за нов оптичен кабел под Черно море

През януари тогавашният вицепремиер и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев присъства на представянето на проекта за подводна интернет инфраструктура "Кардеса" (Kardesa), който е изключително значим телекомуникационен инфраструктурен проект за България. С него страната ни се позиционира в сърцето на глобалната свързаност, осигурявайки един от най-късите и най-устойчиви маршрути за пренос на данни между Европа и Азия.

"Кардеса" е нова подводна телекомуникационна система от последно поколение през Черно море, която свързва България и Грузия с отклонения към Турция и Украйна. Тя е част от мащабен телекомуникационен коридор, който продължава през Грузия, Азербайджан, Каспийско Море, Казахстан към централна и източна Азия или така наречения "Дигитален път на коприната".

Прогнозната стойност на инвестицията само в подводния кабел в Черно Море е над 100 милиона евро. Основните инвеститори са Vodafone и Neqsol Holding.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Реализацията на проекта в България има 3 ключови фази:

  • Landing Station Ахелой – входната точка за подводния кабел на територията на България ще бъде в района на Ахелой
  • Нова национална оптична инфраструктура: Ахелой – София – изграждането на близо 1200 км изцяло нова оптична телекомуникационна мрежа, която осигурява близо 50% по-кратък физически маршрут спрямо съществуващите телекомуникационни мрежи
  • Подводният кабел Кардеса – високотехнологична инфраструктура с приблизителна дължина около 1700 км, която ще осигури директна, висококапацитетна и независима свързаност през Черно море

"Изграждането на оптичната мрежа, свързваща София с Турция, Грузия и Украйна, ще позволи развитието на България като дигитален хъб и за изграждането на центрове за данни у нас", каза тогава Дончеви уточни, че проектът ще даде възможност за реализация на AI центрове в България.

Източник: Getty Images

Защо оптичните кабели са толкова важни

От всички близо 400 подводни кабела в света под Черно море има само един и той е на път да стане недостатъчен за все по-нарастващите нужди от комуникации. Това е един от аргументите и на ЕК, и на ръководителя на отдела за международно мрежово развитие в британския телеком "Водафон" Рик Пери да обясни нуждата от изграждането на ново трасе, което да свърже Азия и Европа и през България. Плановете са да има точки в Грузия, Турция и в бъдеще към Украйна.

Много преди да започне войната в Иран, Рик Пери заяви, че над 99,5% от международната свързаност в света се осъществява от подводни кабели. Това е важно не само за регионалната, а и за глобалната свързаност - между многобройните центрове за данни по целия свят, интернет, международни облачни услуги

"Над 99,5% от международната свързаност се осъществява по мрежата от подводни кабели, така че това е натоварена карта. Това е най-новата комуникационна карта на всички подводни кабели по света. Има малко под 500 в експлоатация и планиране. Те са предимно собственост на международни оператори и се управляват от тях", заяви Пери.

Проблемите с оптичните кабели и ролята на Черно море

Той обаче уточни, че средата, в която работи мрежата от подводни кабели, е много сурова.

"Индустрията е свикнала да се справя с прекъсвания в подводните кабелни системи. И средно през последните 5 години има между 100 и 200 прекъсвания на кабелните системи по света, така че индустрията, откакто съществуват подводните кабели, които датират от 50-те години на 19-ти век, има фундаментална устойчивост и се прави всичко възможно за защита от повреди", коментира той.

По думите му по-голямата част от щетите са случайни.

"Риболовът, котвите по дъното или подводната среда на морето причиняват по-голямата част от повредите, но сега имаме геополитическо напрежение по целия свят и това причинява проблеми в подводната кабелна мрежа, с които не сме се сблъсквали преди", заяви той.

"Основен проблем има в Червено море. Там има концентрация на кабели от изключителна важност за международната свързаност в ключови региони - Близкия изток, Източна Африка, Индия и Югоизточна Азия. Тя е концентрирана в малките южни части на Червено море. Имаме 2 държави с териториални води в Червено море, от които трябва да получите разрешително за преминаване - Еритрея и Йемен. Еритрея не е била много кооперативна в издаването на разрешителни, а в Йемен има гражданска война. А пиратството и нападенията прави невъзможно поставянето на кабелни системи в тази зона. Така че има 5 основни кабелни системи, които са спрени, защото не могат да преминат през Червено море", заяви Пери.

Той коментира, че затова операторите търсят различни маршрути.

"Очевидно е, че през Оман и Саудитска Арабия е единия маршрут. Те търсят западната страна през Судан. Отново - много трудно. Но едно от нещата, което се променят, е маршрутът през Ирак от горната част на Персийския залив до Турция, който сега става търговски и технически жизнеспособен. Това отваря достъп до Черно море. Затова едно от нещата, които ни интересуват, е дейността ни в Турция, България, Украйна и Грузия", допълни той.

Източник: БГНЕС

"Бихме искали тази свързаност. Този маршрут ще стане жизнеспособен", заяви той.

По думите му Черно море е много добър дигитален коридор и това е основният двигател на този маршрут - кабелът "Кардеса".

"В първия етап ще свържем България с Турция, след това с Грузия. Ще направим и частта с Украйна. Това е от решаващо значение", допълни Пери.

Стартът в България

България участва с трасето на държавната "Булгартрансгаз".

Частна българска компания ще изгради и оперира цифровата инфраструктура в района на Ахелой, както и две независими оптични трасета до София, а приходи от "милиони евро" очаква директорът на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов в рамките на проекта за оптичното трасе, защото кабелът ще бъде разположен в пръстена до София на газовата мрежа, а и на 50 квадратни метра терен в компресорните станции ще има контейнерни колокационни съоръжения за сигнала, предаде БНР.

До средата на 2027 година, в българския участък на Черно море, а по-късно и в другите точки, се очаква да се появи новата 1700-километрова оптична връзка за над 100 милиона евро, по която данните да минават със скорост 500 терабита в секунда.

Разгръщането на нов цифров кабел под Черно море не е само бизнес начинание, а и стратегически избор, отбелязват от ЕК.

Освен кабелът "Кардеса", в Черно море да има и "Черноморския подводен кабел" - между Грузия и Румъния - с паралелни електрически и оптични подводни кабелни връзки през Черно море.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Черно море оптичен кабел оптични кабели Кардеса
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес