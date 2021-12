Идеалната закуска, която регулира кръвното

Служителите на Университета на Южна Австралия заедно с техни колеги от Университета на Мейн са изучили връзката между наличието на йогурт в менюто, кръвното налягане и рисковите фактори за развитие на сърдечносъдови заболявания. За основа те взели данните на 915 души, участващи в дългосрочното изследване Maine-Syracuse Longitudinal Study, което се провежда от 1974 година. То е посветено на болести на сърцето и кръвоносните съдове, преди всичко хипертония, уточнява РИА Новости.

Авторите сравнили храненето на доброволците с техните медицински показатели и стигнали до извода, че дори понякога да се хапва кисело мляко, това може да подобри самочувствието на хората с високо кръвно. При тези, при които киселомлечният продукт присъства редовно в менюто, показателите (при норма 120/80 милиметра живачен стълб) били със седем пункта по-ниски, отколкото при тези, които не го употребяват.

„Млечните продукти, особено йогурт, могат да понижат кръвното налягане. Това е свързано с факта, че млечните продукти съдържат редица хранителни микроелементи, включително калций, магнезий и калий, които участват в регулирането на кръвното налягане“, пояснява д-р Александра Уейд.

Този продукт съдържа бактерии, които допринасят за изработването на протеини. Те на свой ред влияят върху кръвното налягане, добавя тя.

Най-опасната грешка при отслабване

На свой ред американският диетолог Лиза Московиц отбелязва най-голямата грешка, свързана със закуските по време на диета, пише изданието Eat This, Not That!.

Специални упражнения свалят високото кръвно налягане Високото кръвно налягане оказва неблагоприятно въздействие върху кръвоносните съдове и вътрешните органи, което може да доведе до серио... Прочети повече

Често хората, които желаят да отслабнат, се отказват от закуската, за да могат по-осезаемо да намалят количеството употребявани калории. Това според експерта е грешно. Липсата на закуска води до колебания в настроението, глад и чувство за умора, което пречи на отслабването.

„Това, което ядете или не ядете на закуска, може през остатъка на деня да бъде или в полза, или във вреда на вашите запаси от енергия, концентрация, храносмилане, настроение, ниво на глад и метаболитна функция“, обяснява Московиц.

Диетологът препоръчва не само да не се отказваме от закуската, но и да следим тя да съдържа балансирано количество белтъчини, фибри и мазнини. Ако сутрин нямате време за готвене, Московиц предлага да се задоволите със смутита, кисело мляко, препечен хляб с бадемово масло или протеинов бар.

По-рано американският диетолог Лаура Бурак назова начин да се направи закуската по-питателна и полезна за фигурата. По думите ѝ овесена каша в съчетание с белтъчини е пълноценна храна, която позволява да се стабилизира нивото на кръвна захар и да се удължи чувството за ситост.