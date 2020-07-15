Откриха начин за предпазване от рак на дебелото черво

Как виждате протестите срещу правителството и главния прокурор?

Подкрепям всичките им искания - оставки и на Борисов, и на Гешев

Оставка да дава само Гешев, Борисов се мъчи да изведе държавата от бурните води

Оставка на Борисов, Гешев си върши работата и обвинява който заслужава

Пълен фарс са тези протести