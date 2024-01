Тези зеленчуци топят мазнините в корема

В топ 3 на продукта за отслабване експертите от популярното гръцко издание pronews.gr. включиха продукти, които винаги могат да бъдат намерени в супермаркетите - броколи, моркови и зелена салата.

Зеленчуците, които топят коремни мазнини

Броколите са член на семейството на кръстоцветните зеленчуци и отдавна са известни със своите полезни свойства. Много диетолози смятат, че броколите нямат равни в борбата с мазнините, по-специално с висцералните мазнини. Зеленчукът е богат на витамини, минерали, антиоксиданти, бори се с възпаленията, укрепва имунната система, ускорява метаболизма и помага за отслабване.

Изданието отбелязва, че според научно изследване върху ефектите на тъмнозелените зеленчуци (броколи, спанак, къдраво зеле, листни зеленчуци) върху тялото ни, показва, че редовната консумация на тези храни помага за намаляване на количеството висцерална мазнина, която притиска органите, разположени в коремната област.

В проучване, публикувано в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, авторите казват, че ярко жълтите и оранжевите зеленчуци показват подобни резултати.

В друга научна публикация, Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, изследователите говорят за полезните свойства на морковите. По време на експеримента те са се фокусирали върху лутеина в състава на зеленчука. Оказа се, че вещество с антиоксидантни свойства влияе върху коремната мастна тъкан – намалява размера й.

Доброволците, участващи в изследването, са консумирали моркови от всякакъв вид. Но постигнали особен ефект при консумацията на суровия продукт. Морковите са присъствали в сутрешните, обедните, вечерните им ястия и дори в леките междинни закуски.

Морковите, които имат жилава текстура, са с високо съдържание на фибри. Ускоряват метаболизма, насърчават изгарянето на коремните мазнини и цялостната загуба на тегло. Едновременно с това гарантират запазване на мускулната тъкан.

Научната публикация Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics говори за ефекта на марулята върху висцералните мазнини. Зелената салата е изключително полезна за отслабване. Съдържа много фибри, витамини, минерали и други ценни вещества и много малко калории.

Зелената салата може да се консумира в големи количества, без да крие риск от напълняване. Препоръчва се да се използва в сандвичи, обикновени закуски и смутита. Идеална е като гарнитура към основното ястие.

Листата от маруля насърчават бързото засищане и подпомагат запазването на дълготрайно усещане за ситост, съобщава pronews.gr.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!