29 декември – 4 януари: Парите ще валят като из ведро за 3 зодии през новата седмица

Новата седмица вече е почти при нас и макар да попада в един особен междинен период между старата и новата година, това по никакъв начин няма да ѝ попречи да бъде изключително доходоносна за някои зодии. Дните между 29 декември и 4 януари носят специфична енергия, в която приключването и новото начало се преплитат по много благоприятен начин. Въпреки че реално работните дни са само два, финансовият поток за определени знаци ще бъде като за пълна и дори много успешна работна седмица. Обстоятелствата ще се подреждат така, че усилията да се възнаграждават бързо и щедро. Нека заедно разберем при кои зодии парите ще валят като из ведро през идващите седем дни.

Овен

Овните ще усетят още в първите дни на седмицата, че финансовата енергия е на тяхна страна, макар календарът да показва повечко празнични дни. Въпреки че реално ще работят само два дни, те ще успеят да свършат толкова много, че резултатите ще се измерват като за цяла работна седмица. Възможно е да получат плащане, бонус или бърза печалба от нещо, което са започнали по-рано.

Парите ще идват лесно, защото действията им ще попадат точно в целта. Овните трябва да се възползват максимално и да не подценяват нито една възможност, дори и да изглежда дребна. Тази седмица ще им покаже, че когато късметът работи с тях, времето няма никакво значение.

Дева

Девите ще се изненадат колко продуктивни могат да бъдат дори в седмица, която повечето хора отписват като неработна. Макар официално да имат само два работни дни, те ще успеят да приключат важни задачи, които ще им донесат сериозен финансов резултат. Парите могат да дойдат под формата на забавено плащане, допълнителен ангажимент или възнаграждение за добре свършена работа.

Всичко това ще ги накара да се чувстват сигурни и спокойни точно в прехода между двете години. Девите трябва да запазят фокуса си и да не се отпускат напълно в празнично настроение. Новата година ще започне за тях с усещането, че материалното благополучие вече е факт.

Везни

Везните ще се окажат сред най-големите финансови късметлии през тази междинна седмица, защото обстоятелствата ще работят изцяло в тяхна полза. Въпреки че работните дни са малко, те ще получат възможности, които носят доходи като за пълна седмица. Възможно е да се появи сделка, предложение или плащане, което идва точно навреме.

Парите ще валят като из ведро, защото Везните ще бъдат на правилното място и ще вземат правилните решения. Те не бива да отлагат или да се колебаят, тъй като бързата реакция ще бъде ключова. Тази седмица ще им даде увереност, че новата година започва с изключително силен финансов старт.

Периодът от 29 декември до 4 януари ще бъде далеч по-доходоносен, отколкото изглежда на пръв поглед, особено за Овен, Дева и Везни. Въпреки само двата работни дни, тези зодии ще усетят финансов поток, който спокойно може да се сравни с пълна работна седмица. Когато звездите са на наша страна, дори празничните дни могат да се превърнат в златна възможност. Важно е да бъдат будни, активни и готови да действат. Тази седмица е доказателство, че късметът не признава календари. А за тези три зодии той ще бъде повече от щедър.