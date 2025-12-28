Пенсиите на магистратите в Румъния може да бъдат ограничени

Конституционният съд на Румъния, който се събра на заседание днес, за да реши дали закон, предвиждащ увеличение на пенсионната възраст на магистратите и ограничаване на размера на пенсията, е конституционен, отложи решението си за утре, съобщава новинарският сайт Хотнюз, цитиран от БТА.

Жалбата срещу проектозакона, който беше прокаран в парламента от правителството на премиера Илие Боложан чрез съкратена процедура, беше подадена от Върховния касационен съд.

Конституционните съдии се събраха на заседание днес, след като 10 декември също отложиха решението си за конституционността на проектозакона. Междувременно по улиците на Румъния избухнаха протести, след като разследващият сайт "Рекордер" публикува документален филм, разкриващ натиск върху магистратите, довел до отлагане на важни корупционни дела до изтичане на давността им, напомня изданието.

Проблемният проектозакон

На 2 декември премиерът Боложан пое отговорност в парламента за проектозакона, който е част от пакет мерки за икономии с цел овладяване на прекомерния бюджетен дефицит. Той предвижда увеличаване на пенсионната възраст за магистратите до 65 години в рамките на 15-годишен преходен период. Също така се предвижда пенсията да бъде ограничена до 70 процента от последната нетна заплата.

Проектът вече беше отхвърлен веднъж от Конституционния съд през ноември, след което правителството на Илие Боложан го преработи, като увеличи преходния период от 10 на 15 години. Висшият съвет на магистратите в Румъния също даде отрицателно становище в края на миналия месец, което има само консултативен характер.

Реформата на специалните пенсии на магистратите е част от усилията на правителството за овладяване на прекомерния дефицит, който в края на миналата година достигна 9,3 процента от БВП, както и изискване на Европейската комисия за отпускане на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Срокът, до който Букурещ трябваше да приеме измененията в пенсиите на магистратите, за да получи сумата от 231 милиона евро от НПВУ, изтече на 28 ноември, напомня Хотнюз.