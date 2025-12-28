Kia Sportage - винаги го може по-добре

Спомняте ли си 1994 година? Все още нямаше евро, а България стана четвърта на световното първенство по футбол. Е, точно по това време Kia пусна първото поколение на Sportage. Три десетилетия по-късно този SUV е забравен, но пък неговите наследници ставаха все по-големи и все по-добри.

На пазара е петото поколение, което е разработено в Европа и се произвежда в Словакия. Всъщност, моделът излезе още през 2022, но наскоро корейският производител го обнови сериозно, като му придаде още по-свеж, комбиниран с редица нови технологии.

Промени в дизайна засягат основно предната част

Предната част на най-продаваната в света Kia е преработена и придава уверен външен вид. Новите LED дневни светлини са особено впечатляващи, като подписът в стил „бумеранг’’ са отстъпили място на на новата елегантна светлинна маска „Star Map’’.

Тези промени визуално доближава Sportage до електрическите модели Kia като EV4, EV5 и EV9. Модифицирани странични детайли, нови LED задни светлини и по-изразена задна броня допълват свежия вид. Дизайнът е допълнен от нови джанти и новия Magma Red Metallic цвят.

Още: Citroën C4 отново разчупва индустрията

Що се отнася до външните размери, компактният SUV остава почти непроменен: Sportage е пораснал с почти три сантиметра и сега достига дължина 4.54 метра и все още 1.86 метра ширина, така че все още е достатъчно компактен, за да не предизвиква отчаяние при търсене на паркомясто.

Kia Sportage е лесен за използване

Вътре показва колко добре корейците са разбрали нуждите на клиентите. Те също така очевидно са взели критиките присърце – например обновеният модел вече няма пиано боя на централната конзола и затова е по-малко податлив на пръстови отпечатъци и драскотини.

Като цяло, кокпитът изглежда с високо качество, веднага се чувствате комфортно. Няма нищо лошо в фундаментално високото качество на материала. Леко промененият кокпит също е впечатляващ. От версията Vision нататък има непрекъснат панорамен дисплей, съставен от два 12.3-инчови екрана.

Още: Peugeot 3008 иска короната в най-оспорвания сегмент (ТЕСТ-ДРАЙВ)

Фактът, че чисто дигиталните дисплеи са разположени в изправен и тесен корпус, не е нова идея и в момента е много модерен. Шикозният "таблет в голям формат" с оптично свързани екрани в подобна форма вече е познат от Mercedes A-Class, VW Golf, Opel Mokka или Astra. Но не се виждат толкова големи и ясно изложени дисплеи толкова често, колкото в Kia напоследък.

Работата също е доста лесна за разбиране - практичен ротационен бутон за автоматичната трансмисия, няколко фиксирани бутона на централната конзола и лента за управление с директен избор на навигационна система, радио и др., както и две фиксирани въртящи се копчета – това едва ли ще претовари много клиенти.

Дори при фейслифт модела отнема време да свикнеш - контролната лента е универсална. С натискане на бутон той става контролен блок за отоплението и климатизацията, а бутонът за намаляване на звука/звука става ротационен контрол за температурата.

Още: Автомобилите на Kia и Hyundai се превръщат в смартфони

Куки и закачалки, интегрирани в подглавниците, увеличават стойността на полезността, както и възможността за индуктивно зареждане на смартфона и възможността да се свърже с автомобила безжично чрез Apple CarPlay и Android Auto.

Интериорът е достатъчно просторен

Що се отнася до пространството, няма място за оплаквания. Не само отпред, където се поберат хора с височина почти 1,95 метра, но и отзад седите просторно. За двама души един до друг вътрешната ширина е напълно достатъчна, но за трима възрастни става малко тясно. От друга страна, пространството за краката и главата отново са толкова широки, колкото може да се очаква от SUV с дължина 4.54 метра.

Това важи и за багажника, който остава почти непроменен в сравнение с предишния фейслифт и, според производителя, побира 587 литра в базовата версия. Бензиновите двигатели с 48-волтова технология могат да носят малко по-малко гориво (562 литра) заради батерията в долната част, а 48-волтовият дизел с капацитет 526 литра е най-малък.

Задните седалки могат да се сгъват в съотношение 40 към 20 до 40, а облегалките им могат да се регулират по наклон. Въпреки това, Sportage няма плъзгаща се задна пейка като VW Tiguan. По-малко приятно е, че арките на колелата в багажника са останали непроменени. Те донякъде ограничават удобството за ползване и са направени от евтина, устойчива на надрасквания пластмаса. Това не пасва на иначе висококачествения външен вид на Sportage.

Типично високият товарен праг на SUV-а е неудобен: багажът трябва да се повдига доста високо. От положителната страна, няма стъпало вътре, тъй като товарният праг е на едно ниво с пода на багажника – това прави разтоварването много по-лесно.

Дигитално подобрение: Head-up дисплей и изкуствен интелект

Обновеният Sportage разполага с 10-инчов head-up дисплей, който отразява най-важната информация за автомобила с висока резолюция. Той също така разполага с AI асистент, който подобрява класическото гласово управление и осигурява поддръжка за навигация, търсене на информация и планиране на пътувания.

Новост е и цифровият ключ за кола (Digital Key 2.0). Това позволява Sportage да се отключва чрез смартфон или смарт часовник. „Ключът“ може да се използва от няколко души едновременно – продължителността на използване и активираните функции могат да се задават индивидуално от собственика.

А с Kia In-Car Payment и приложението Parkopedia, таксите за паркиране вече могат да се плащат директно от автомобила. По този начин обновеният модел е подобрен по отношение на свързаността.

Двигателите пестят гориво

Клиентите могат да избират между дизелов мек хибрид (136 к.с.), бензинов двигател с две нива на мощност (150 или 180 к.с.) и хибрид (239 к.с.), с предно или задвижване на всички колела. Plug-in хибридът, познат от Sportage преди фейслифта, също ще се присъедини към годината, за първи път не само като задвижване на всички колела, но и като задвижване на предните колела.

1,6-литровият дизел се поддържа от мека хибридна система (48 волта). Стартер-генератор подпомага двигателя с вътрешно горене по време на ускорение – за разлика от пълния хибрид обаче, тази технология не позволява чисто електрическо шофиране.

Използването на тази технология леко намалява разхода на гориво, отчасти защото автомобилът, оборудван с трансмисия с двоен съединител, може да се движи по инерция, което означава, че изключва двигателя и се плъзга, когато педалът на газта се отпусне.

Обновеният модел може да издържи малко повече от предшественика си. В зависимост от двигателя, максималната теглеща способност е между 1510 кг за хибрида с предно предаване и 1950 кг за дизела с ръчна скоростна кутия.

Как се държи на пътя Kia Sportage

Гамата двигатели на Sportage 2025 остава артикулирана, както в миналото, което ви позволява да избирате между бензинови и дизелови двигатели също електрифицирани - с леки хибридни, пълни хибридни и plug-in хибридни версии.

Офертата започва от бензина от 1.6 T-GDi 150 к.с., предлага се с предно предаване и 6-степенна механична скоростна кутия или 7-степенна автоматична двусъединица. Следван от 1.6 мек хибриден дизел 136 к.с., предложен и със същите трансмисии, и пълния хибриден 1.6 турбо бензин 239 к.с. (с 24 к.с. повече от преди), комбиниран с актуализирана 6-степенна автоматична трансмисия и предно или задвижване на всички колела.

В горната част на гамата е 1.6 турбо plug-in хибриден бензин 288 к.с. (с 36 к.с. повече от преди), с 6-степенна автоматична скоростна кутия и задвижване на всички колела (по-късно също обграден от предно предаване).

Управлението също се вписва хармонично в цялостната картина - предлага солидна, макар и неопияняваща, обратна връзка. Що се отнася до динамиката на шофирането, Kia изглежда се стреми към златната среда, както при обновения модел на Kia Sportage. Ако основно се движите по пътя с градско и умерено темпо и търсите стабилен ежедневен спътник, ще се справите добре с 150 к.с. и стандартното окачване.

Цена: Няма версия под 30 000 евро

Фактът, че Sportage е оборудван с помощни системи от всякакъв вид – от активно предупреждение за напускане на лента до разпознаване на пътни знация е почти нещо обичайно за съвременен модел. Има и система, която предупреждава и за кръстосан трафик при заден ход или показва изображение от камерата при светкавица, за да компенсира сляпата зона на външното огледало.

Ако желаете, можете също да маневрирате Sportage в или извън тясно паркомясто отвън с помощта на дистанционното управление – в този клас такива екстри все още не са част от предложенията на много производители.

Но всяка технология има своята цена. Бензиновият двигател с мощност 150 к.с. започва от 30 000 евро. Дизелът стартират от над 33 000 евро, хибридът – от над 37 000 евро, а при plug-in хибрида цената стартира от над 42 000 евро. При най-високо ниво на оборудване – GT Line, най-успешният модел на корейският производител е преодолял психологическа от 100 000 лева, тъй като цената вече скача до над 53 000 евро.