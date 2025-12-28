Свещи, теглене и пожар - основните грешки при стартиране на кола през зимата

При силни студове дори сервизирани коли може да не стартират, а основното в случая е да не наранявате колата с действията си. Експерти посочиха какви грешки допускат шофьорите и как да действат правилно в зимни условия.

Първо, не прекалявайте със стартера. Ако двигателят не запали при първия опит, спрете. Продължителното въртене на стартера води до намокряне на свещите, поради което искрата спира да се появява.

Освен това, излишното гориво измива масления филм от стените на цилиндрите и може да проникне в картера, разреждайки маслото. Дори и двигателят да стартира, такова масло вече няма да защитава коляновия вал и буталната група – ще трябва да се смени.

Второ, избягвайте теглене на студ. Това е особено вярно за автомобили с вакумен усилвател на спирачките и сервоусилвател на волана. Когато двигателят не работи, спирачният педал се превръща в "камък" и в кормилния механизъм може да изстисква маслените уплътнения поради сгъстено масло.

Собствениците на автомобили с автоматична скоростна кутия строго не могат да теглят автомобила – това води до повреда на трансмисията поради липса на циркулация на маслото.

Трето, бъдете внимателни с нагряването с топлинни пистолети. Отоплението под капака с горещ въздух може да повреди пластмасови части, окабеляване и дори да доведе до пожар – особено при наличие на горивни пари.

Тези методи трябва да се използват изключително внимателно и само в затворена кутия в съответствие с всички мерки за безопасност. Какво да направите? Проверете акумулатора, нивото и качеството на горивото, състоянието на свещите и самия двигател.

Ако не можете да стартирате, по-добре е да повикате пътна помощ и да доставите колата на сервиза, отколкото да рискувате скъпи компоненти.

Стартирането през зимата е моментът, когато излишната бързина може да се превърне в скъпи ремонти. Следвайте препоръките на професионалисти и не експериментирайте – особено с автоматична скоростна кутия и "народни" методи за отопление.