Седмична прогноза за времето за 29 декември 2025 г. - 4 януари 2026 г.

В началото на следващата седмица - последните дни на декември и първите дни на Новата година ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, без валежи. В понеделник преди обяд над планинските и североизточните райони облачността ще е все още значителна, но ще се разкъсва и ще намалява и след обяд в цялата страна ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 4°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Снежинките като екзотика: Климатичните промени ни отнеха бялата Коледа (ГРАФИКИ)

Средата на седмицата

Във вторник минималните температури ще са между минус 5° и 0°, а дневните ще се повишат относително, максималните ще бъдат предимно между 6° и 11°. След обяд и през нощта срещу сряда с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще нахлува студен въздух. В сряда ще е ветровито и сравнително студено, температурите ще са с малък денонощен ход - минималните между минус 5° и 0°, а максималните - между минус 2° и 3°. В новогодишната нощ ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността, не са изключени и изолирани слаби превалявания от сняг, главно в планинските райони.

Вятърът ще е до умерен от северозапад. Към полунощ температурите ще са от минус 8° на места в Западна България до минус 1° в източните райони.

Сняг за Коледа и какво е било назад в годините: Говори Анастасия Стойчева

Новата година

През първите дни от новата година вятърът ще отслабне, в петък и ще се ориентира от югозапад. В четвъртък сутринта ще е все още доста студено, но дневните температури ще започнат да се повишават, затоплянето ще продължи и през следващите дни и в неделя минималните температури ще са близки до нулата, а максималните - между 10° и 15°. В районите, защитени от вятъра сутрин ще бъде мъгливо.

След арктически студ за Нова година: Симеон Матев с прогноза за пролетен януари

Снимки: iStock