3 зодии, които влизат в своята „злодейска ера“ през март 2026

Ерата на злодеите е свързана с това да поставите себе си на първо място. Става въпрос за това да правите това, което има смисъл за вас и вашия живот. Става въпрос за това да спрете да угаждате на хората, да отстоявате граници и да не търпите глупости. Става въпрос за това да не ви пука какво мислят другите. Става въпрос за това да минете от „тъмната страна“.

Скорпион

Е, нека бъдем честни – Скорпионът почти винаги е в тази ера, но сега е особено активиран. Родените през ноември са един от най-неразбраните месеци на раждане. Те имат мрачен поглед върху света, емоционално са интензивни и са дълбоко лични. Това прави Скорпионите плашещи за повечето и трудни за опознаване.

Още: Духовно послание за всяка зодия за 22 февруари

Тези хора не допускат някого до себе си просто ей така, хората трябва да работят, за да спечелят доверието им. То не е даденост. И точно това е темата на този сезон на злодейската ера на Скорпионите: Ако някой ги иска в живота си, трябва да го докаже. Те трябва да видят нещо, за да повярват в него, и през март те ще удвоят тази нужда.

Тъй като представителите на зодията са силно интуитивни, те могат да пресекат нечии глупости с прецизност като бръснач. Те знаят кога някой е нечестен или има лоши намерения, но ще го запазят за себе си, съхранявайки информацията за по-късно, чакайки да ударят, когато моментът е най-подходящият.

Козирог

Още: Утре Рак, Козирог + още 2 зодии ще се въртят като ощипана мома

Изграждайки империя и без да им пука какво мислите за нея, Козирогът удвоява амбициозните си пътища през март и прави точно това, което иска да прави с живота си. Тези хора се стремят да създадат живот, който се усеща като техен собствен.

През март 2026 г. родените през януари ще се фокусират върху премахването на разсейващите фактори от токсични връзки, едностранчиви приятелства и фалшиви съввтници. Това е така, защото Козирозите се управляват от Сатурн, планетата на автентичността и честността. За да постигнат целта си за истински живот, те първо трябва да се отърват от глупостите. Това означава да се отърват от хората, които отдавна са надраснали. Освен това, те отдавна са престанали да се опитват да впечатлят когото и да било освен себе си.

Рак

Водните представители може да са меки, чувствителни и грижовни в основата си, но това не означава, че няма да отстояват позицията си и да се застъпват за себе си, когато е необходимо. Това ще бъде особено вярно през март.

Още: Хороскоп за март 2026: Лунно затъмнение, затваряне на врати и нови възможности

През новия месец Раците ще бъдат толкова погълнати от игрите, които другите играят. Те ще се фокусират върху това да отговарят на енергията, която получават. Например, ако някой е студен с тях, Раците ще бъдат ледени в отговор. Те искат уважението, което заслужават, и си тръгват, ако не се отнасят с тях по правилния начин.

4 зодии, които навлизат в ера на безкомпромисна сила през март 2026