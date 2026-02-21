Лягате ли си по различно време? Това може да влияе на брака ви

Дали споделянето на едно и също време за лягане е тайната на щастливия брак? Новo проучване сред 2 000 омъжени/женени американци разгледа "разликата във времето за лягане" - времевият интервал между това единият партньор да си легне и другият да го последва, както и влиянието, което това има върху отношенията на анкетираните. Изследването показа, че тази разлика е доста често срещана в отношенията, тъй като двойките споделят едно легло само три нощи средно за седмица.

Having a smaller bedtime gap can lead to a happier marriage, new survey reveals https://t.co/p5NEdRsAkE pic.twitter.com/mmJY3qW4SE — New York Post (@nypost) February 17, 2026

Режим на лягане и модел на сън

Според данните от проучването, двойките с по-малко "разлики в лягането" обикновено са по-щастливи с партньора си, тъй като беше открита връзка между тези, които си лягат по едно и също време, и тези, които казват, че са "много щастливи" в брака си.

Снимка: iStock

Двойките, които се смятат за "много щастливи", си лягат заедно около четири пъти седмично. За сравнение - двойки, които се определят за по-малко щастливи, по-скоро около веднъж седмично се насочват към леглото заедно.

Подобна връзка беше установена и при двойки, които имат сходни общи модели на сън. Двойките, при които и двамата партньори са "нощни птици" или "ранни птички", по-често заявяват, че са "много щастливи" в брака си, в сравнение с двойки, при които единият е ранна птичка, а другият – нощна птица (71% и 78% спрямо 59%).

Защо може да е така? Проучването показа, че 58% от анкетираните се чувстват по-близки със своя партньор, когато си лягат по едно и също време.

Подобен процент (59%) смята, че това е важно и за увеличаване на интимността.

Снимка: iStock

Това обаче варира и с възрастта — по-младите респонденти считат за по-важно да намалят "разликата в лягането" и да си лягат по едно и също време.

62% от анкетираните милениали спят по-добре, когато си лягат по едно и също време със своя партньор, в сравнение с едва 27% от бейбибумърите.

Докато много респонденти се чувстват по-близки със своя партньор, когато си лягат едновременно, този процент е значително по-висок сред милениалите (76% спрямо едва 41% при бейбибумърите) — въпреки че има само малка разлика в общото им удовлетворение от брака.

"Трябва ли нощните птици да се женят само за други нощни птици, а ранните птички – само за други ранни птички? Не", каза Лаура Скот, директор по брандиран маркетинг в Avocado Green Mattress. "Има много начини една връзка да работи, когато имате различни нужди и различни модели на сън, нещо с което много двойки са запознати."

Снимка: iStock

Резултатите показват колко важно е времето за лягане за връзката — като момент за разговори, обсъждане на деня или интимност. Много респонденти споделят, че спят по-добре, когато си лягат едновременно със своя партньор. Четирима от десет (43%) се чувстват по-добре при координирано лягане, докато само 16% спят по-добре, ако лягат в различно време.

"Нуждите за добър сън се променят с възрастта, както и отношенията. Най-важното е всеки да получава достатъчно почивка, знаейки колко голямо влияние има сънят върху здравето и благополучието", казва Скот.

Изследването е поръчано от Avocado Green Mattress и проведено от Talker Research, пише "New York Post".

