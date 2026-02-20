За връзката с миналото, прошката и новото начало: Стела Ганчева и Нено Койнарски в Студио Actualno (ВИДЕО)

Връщането към корените, намирането на себе си и надеждата, че можеш да започнеш винаги отначало, стига да има на какво да стъпиш, е в основата на филма. Да намериш къде принадлежиш, да се почувстваш цял и на мястото си.

Това разказа Стела Ганчева в предаването "Студио Actualno" във връзка с новия филм "Диви ягоди" на режисьора Татяна Пандурска, който вече върви в кината.

Лентата проследява историята на преуморената нюйоркска архитектка Дафни Бело (Ванина Кондова), която пристига в Родопите, за да наследи запустялата къща на своя баба, която никога не е познавала и която наскоро е починала на 102-годишна възраст.

Докато се опитва да научи повече за българския си баща, също покойник, Дафни се сблъсква с Орлин (Иван Юруков), един чудат братовчед, който се опитва да я "отърве" от уж безполезния имот, премълчавайки истината за уникалната минерална вода, която тече под него.

Търсейки отговори и истината, Дафни успява да намери път към миналото и корените си и да открие къде наистина лежи сърцето ѝ.

Стела Ганчева и Нено Койнарски, които влизат в ролите на Силвия (съпругата на Орлин) и Сонай (докторът, който се превръща в катализатор на истината и връзката с миналото), гостуваха в "Студио Actualno", за да разкрият повече за сюжета и смисъла зад филма.

Какво ни разказаха те - вижте в интервюто.