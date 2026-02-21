Героят на ЦСКА след фамозния гол: Дори не повярвах, че съм вкарал! Истинска лудост!

Крилото на ЦСКА Алехандро Пиедраита призна, че дори и той не е повярвал какъв гол е успял да вкара във вратата на Славия, за да донесе много ценна победа на "червените". Той влезе като резерва и се разписа с акробатичен удар в 81-вата минута, като това е и дебютното му попадение с фланелката на ЦСКА. Пиедраита бе избран и за "Играч на мача", след като донесе първа победа на ЦСКА над Славия в шампионата от пролетта на 2023-та насам.

Коментарът на Алехандро Пиедраита след уникалния дебютен гол за ЦСКА

"Искам да посветя победата на съотборниците ми и семейството ми. Дори не повярвах, че отбелязах такъв гол. Наистина е лудост, но съм изключително щастлив, че успях да помогна на отбора да спечели", заяви Пиедраита.

"Когато бях малък в квартала с момчетата в Колумбия, там пробвахме такива неща. Момчетата в съблекалнята винаги се шегуват с мен, искам отново да им поздравя, че ме подкрепят по този начин."

"Много труден двубой. Успяхме да вземем това, за което излязохме. Благодарение на Господ дойде и този гол. В Колумбия нямаме чак такъв студ. Много е трудно да свикнеш, но правя каквото мога", добави още той.

С успеха ЦСКА влезе в топ 3 на Първа лига.