Наша съседка призова за защита на международната роля на еврото: Има ли връзка с България

"От екзистенциално значение за нас да защитим ролята на еврото, тъй като това е от голямо значение за паричния суверенитет на ЕС, заяви президентът на Еврогрупата и финансов министър на Гърция Кириакос Пиеракакис във видео в платформата Х във връзка със заседанията на съвета на Еврогрупата и ЕКОФИН в Брюксел, предаде гръцкото издание Kathimerini. Според него защитата на паричния суверенитет на Европейския съюз и завършването на Съюза на спестяванията и инвестициите са двата основни приоритета.

Думите му не са насочени към новия член на еврозоната в лицето на България, но разбира се, ни касаят, тъй като от 1 януари 2026 г. сме част от нея.

Δύο ημέρες στις Βρυξέλλες με τους ομολόγους μου, στις συνεδριάσεις #Eurogroup και #ECOFIN. Στο επίκεντρο οι οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη, ο διεθνής ρόλος του ευρώ, οι παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες και η συμβολή που μπορεί να έχει η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. pic.twitter.com/m45MSmrPGj — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) February 19, 2026

Основните теми на ЕКОФИН са били икономическите развития в Европа, международната роля на еврото, глобалните макроикономически дисбаланси и завършването на Съюза на спестяванията и инвестициите.

Единен европейски отговор на глобалните макроикономически дисбаланси

Пиеракакис подчерта необходимостта от единен европейски отговор на глобалните макроикономически дисбаланси, отбелязвайки, че проблемът „е почти навсякъде в момента“. Той коментира, че всички са съгласни с позицията на комисията, че трябва да разглежда глобалните дисбаланси в по-широк смисъл. ОЩЕ: Кристин Лагард с първи коментар за предсрочно напускане на ЕЦБ