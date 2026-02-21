Ерата на AI пренарежда пазара на труда: Какви професии избира поколението Z

Наемането на работници от поколението Z значително е изпреварило другите поколения. Това показват данните от HR платформата Employment Hero. Заетостта на родените между 1997 и 2012 г. е нараснала с 16.8% през януари в сравнение със същия месец на миналата година. За сравнение, заетостта на поколение Y е нараснала с 5,5%, поколение X - с 6,7%, а на бейбибумърите с 7,1% на годишна база.

Платформата е анализирала данни от заплати на повече от 500 строителни и занаятчийски фирми във Великобритания, представляваща около 13 000 служители. Анализът показва, че заплатите в сектора са се увеличили с 9,6% на годишна база през януари, на базата на тримесечна средна стойност.

Заплата и устойчивост

Много млади работници са привлечени от професии, които предлагат незабавни възможности за доход и потенциал за увеличаване на заплатата. Това се случва и на фона на факта, че много бизнеси увеличават използването на AI и автоматизация, за да намалят разходите и да повишат ефективността, което поражда опасения за стабилността на работните места.

Официалните данни показват, че безработицата сред младите хора е на най-високото си ниво от над десетилетие. Процентът на безработица за 16 до 24-годишни се е увеличил до 16,1% за трите месеца до декември - най-високото ниво от началото на 2015 г.

Бизнесите в сектори като търговия на дребно и хотелиерство, които обикновено привличат млади работници, са особено засегнати от нарастващите разходи за труд, което оказва влияние върху наемането на нови служители.

„С нарастване на заетостта на поколението Z три пъти по-бързо от другите групи, е ясно, че те водят възраждането на работната сила", казва Кевин Фицджералд, управляващ директор на Employment Hero за Великобритания.

„Ясно е от последните съобщения, че правителството вижда професионалното обучение и ученическите практики като ключов инструмент за справяне с предизвикателството на младежката безработица, а нашите данни показват, че секторът играе важна роля в постигането на тази цел“, обяснява той.

Правителството обеща да инвестира 725 милиона паунда за създаването на 50 000 ученически места, с цел справяне с нарастващата младежка безработица.