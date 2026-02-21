Реал Мадрид със звучна издънка в Ла Лига - първото място на "кралете" се клати

Испанският колос Реал Мадрид загуби с 1:2 като гост срещу Осасуна в двубой от 25-ия кръг в Примера дивисион. Анте Будимир даде аванс на домакините през първата част, а през втората Винисиус Жуниор успя да изравни. В 90-ата минута обаче Осасуна измъкна победата с втори гол, отбелязан от Раул де Аро. Така "белия балет" рискува да загуби лидерската си позиция пред Барселона, който е с мач по-малко.

Реал Мадрид загуби от Осасуна

В 28-ата минута шут на Анте Будимир се отби в гредата, а десет минути по-късно националът на Хърватия се разписа от дузпа, давайки аванс в полза на отбора от Памплона. След почивката "белите" опитаха да променят развоя на събитията и в 73-ата минута Винисиус реализира изравнителен гол, давайки надежди за обрат в мача. Шест минути по-късно Килиан Мбапе беше близо до това да се разпише във вратата на домакините.

Късен гол попари "кралете", Барса може да си върне лидерската позиция

В самия край на двубоя на стадион "Ел Садар" Раул Моро изведе Де Аро и той хладнокръвно реализира победния гол, сложил края на серията от четири поредни успеха за мадридчани във всички турнири. Първоначално имаше сигнал на засада, но след това попадението беше признато при преразглеждане на ситуацията от видео асистент реферите.

Реал Мадрид остава на първо място в класирането с актив от 60 точки, с 2 повече от шампиона Барселона. В неделя каталунците са домакини на Леванте. Осасуна е на девето място в класирането с 33 точки. По-късно тази вечер Атлетико Мадрид приема Еспаньол.

